IVE/HKDI畢業生兼具創意與IT技術   畢業生受業界歡迎

數碼化成為疫情後各行各業發展的主要動力,不少大型企業及傳播媒體都渴求有創意及實戰經驗的年輕人加入,推動行業創新。IVE/HKDI高級文憑課程緊貼科技發展趨勢,畢業生具備多元技能,深受業界歡迎,事業發展極具優勢。

緊貼行業新趨勢 裝備畢業生投身專業



IVE高級文憑課程為同學提供豐富的實習及職場體驗,畢業生掌握行業實際運作,投入職場亦較具優勢。香港電訊有限公司(HKT)集團董事總經理許漢卿(Susanna)表示:「於數碼化時代,科技與市民生活、以至企業營運,已經密不可分。5G、物聯網、大數據、人工智能及雲端計算等新興科技的出現,為有興趣投身科技行業的年輕人,提供不少發展機會。」HKT與IVE是長期合作伙伴,為高級文憑學生提供實習機會,亦安排員工擔任導師(mentor)協助同學適應工作環境。她認為IVE畢業生具備豐富專業知識及實務經驗,非常切合行業需要:「他們在求學時期已接觸過網絡工程、網絡安全、數據中心管理等知識,實際工作時候特別容易『上手』,表現出色。」Susanna亦分享到HKT跟IVE同學合作研究開發的智慧電話亭,在設計和應用程式上都採納了很多IVE學生的建議,讓年輕人發揮創意。

▲ 香港電訊有限公司(HKT)集團董事總經理許漢卿(Susanna)表示每年安排不少IVE學生到HKT不同部門實習,實踐課堂所學,亦會到院校舉辦各類職業講座,招攬更多生力軍。

基礎課程文憑互動式教學 助重拾學習樂趣



IVE基礎課程文憑及高級文憑畢業生黃翰嶢(Wingo)就是其中一位把握機遇,加入新興科技行業的一員,現於IT方案顧問公司擔任高級分析程式員,主要負責程式後端開發、設計雲端運作程式等,並為客戶提供區塊鏈、物聯網等方案去提升營運效率。他分享:「自小對坐定定讀書興趣不大,覺得中學課堂刻板,唯獨電腦課特別精神,我的公開試成績雖然不理想,但已一早計劃報讀IVE基礎課程文憑(資訊科技)課程,希望能打好語文根基同時裝備專業IT知識。」Wingo回想就讀基礎課程文憑時,老師教學互動有趣,常用形象化的比喻配以道具講解抽象的編程概念,課程內容更涉獵不同IT範疇,例如程式編寫、電腦系統、資料庫應用程式(Database Applications)及多媒體網頁設計等,令他了解自己興趣所在,確立向軟件工程發展的方向。Wingo 一年後銜接IVE軟件工程高級文憑,他表示:「IVE課程實用,加上與業界有緊密聯繫,我曾獲派到跨國IT系統公司實習,有機會參與公司網頁製作以及了解公司的運作模式,包括準備建議書、與客戶磋商IT方案等,為我打下穩固的事業基礎。」



高級文憑銜接英國大學 開拓國際視野



Wingo畢業時憑藉優異成績獲得專為IVE高級文憑畢業生而設的賀維雅基金會獎學金,負笈英國伯明翰大學升讀電腦科學學士課程。Wingo表示:「傳統的教育模式不太適合自己,當年公開試失利時未想像過自己可以入讀大學,更遑論到英國升學;獲得獎學金到海外升學的機會大大擴闊了我的眼界。英國讀書時參與的研習項目需要設計線上遊戲程式,我運用到在IVE讀書時所學的AI人工智能、Networking等技術,教授亦讚賞我的作品較其他同學更全面、更緊貼潮流。」Wingo分享IVE的老師著重啟發學生思維,鼓勵學生多角度思考,打破常規,他表示:「我們經常要以創新思維去開發新的IT解決方案,所以能夠『Think out of the box』在日新月異的IT界發展尤其重要。」

黃瀚嶢 Wingo

IT方案顧問公司高級分析程式員

• 英國伯明翰大學(University of Birmingham)電腦科學學士

• IVE軟件工程高級文憑畢業生

• IVE基礎課程文憑 (資訊科技) 畢業生



HKDI學生具創意 為業界注入創新意念



在科技發展的大趨勢之下,傳媒行業近年亦積極推動數碼化,為業務帶來重要的革新,並將資源投放於開發數碼影像內容、網頁平台,以及社交媒體等等,具備數碼技能的年輕人可謂機遇處處。South China Morning Post Publishers Ltd.董事總經理及出版人Sophia Yu說:「我們旗下的雜誌跟HKDI合作,為高級文憑同學提供實習機會,讓他們在編輯部、數碼媒體部等增加實戰經驗。我們亦經常安排主編到院校舉辦講座及工作坊,分享行業的前景。」Sophia表示,HKDI學生十分「貼地」:「同學們非常有創意,而且掌握不少傳統媒體及新媒體的知識,為我們帶來創新意念。不少畢業生在實習後都在我們公司繼續發展事業。」Sophia鼓勵年輕人要追隨興趣,保持熱誠地向著目標進發,時尚媒體非常歡迎新一代人才加入。

▲ South China Morning Post Publishers Ltd.董事總經理及出版人Sophia Yu表示HKDI同學有創意,而且有很強的時尚觸覺及國際視野,非常歡迎同學加入旗下的雜誌工作。

