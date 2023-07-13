IVE/HKDI畢業生兼具創意與IT技術   畢業生受業界歡迎

數碼化成為疫情後各行各業發展的主要動力，不少大型企業及傳播媒體都渴求有創意及實戰經驗的年輕人加入，推動行業創新。IVE/HKDI高級文憑課程緊貼科技發展趨勢，畢業生具備多元技能，深受業界歡迎，事業發展極具優勢。

緊貼行業新趨勢 裝備畢業生投身專業



IVE高級文憑課程為同學提供豐富的實習及職場體驗，畢業生掌握行業實際運作，投入職場亦較具優勢。香港電訊有限公司（HKT）集團董事總經理許漢卿（Susanna）表示：「於數碼化時代，科技與市民生活、以至企業營運，已經密不可分。5G、物聯網、大數據、人工智能及雲端計算等新興科技的出現，為有興趣投身科技行業的年輕人，提供不少發展機會。」HKT與IVE是長期合作伙伴，為高級文憑學生提供實習機會，亦安排員工擔任導師（mentor）協助同學適應工作環境。她認為IVE畢業生具備豐富專業知識及實務經驗，非常切合行業需要：「他們在求學時期已接觸過網絡工程、網絡安全、數據中心管理等知識，實際工作時候特別容易『上手』，表現出色。」Susanna亦分享到HKT跟IVE同學合作研究開發的智慧電話亭，在設計和應用程式上都採納了很多IVE學生的建議，讓年輕人發揮創意。

▲ 香港電訊有限公司（HKT）集團董事總經理許漢卿（Susanna）表示每年安排不少IVE學生到HKT不同部門實習，實踐課堂所學，亦會到院校舉辦各類職業講座，招攬更多生力軍。

基礎課程文憑互動式教學 助重拾學習樂趣



IVE基礎課程文憑及高級文憑畢業生黃翰嶢（Wingo）就是其中一位把握機遇，加入新興科技行業的一員，現於IT方案顧問公司擔任高級分析程式員，主要負責程式後端開發、設計雲端運作程式等，並為客戶提供區塊鏈、物聯網等方案去提升營運效率。他分享：「自小對坐定定讀書興趣不大，覺得中學課堂刻板，唯獨電腦課特別精神，我的公開試成績雖然不理想，但已一早計劃報讀IVE基礎課程文憑(資訊科技)課程，希望能打好語文根基同時裝備專業IT知識。」Wingo回想就讀基礎課程文憑時，老師教學互動有趣，常用形象化的比喻配以道具講解抽象的編程概念，課程內容更涉獵不同IT範疇，例如程式編寫、電腦系統、資料庫應用程式(Database Applications)及多媒體網頁設計等，令他了解自己興趣所在，確立向軟件工程發展的方向。Wingo 一年後銜接IVE軟件工程高級文憑，他表示：「IVE課程實用，加上與業界有緊密聯繫，我曾獲派到跨國IT系統公司實習，有機會參與公司網頁製作以及了解公司的運作模式，包括準備建議書、與客戶磋商IT方案等，為我打下穩固的事業基礎。」



高級文憑銜接英國大學 開拓國際視野



Wingo畢業時憑藉優異成績獲得專為IVE高級文憑畢業生而設的賀維雅基金會獎學金，負笈英國伯明翰大學升讀電腦科學學士課程。Wingo表示：「傳統的教育模式不太適合自己，當年公開試失利時未想像過自己可以入讀大學，更遑論到英國升學；獲得獎學金到海外升學的機會大大擴闊了我的眼界。英國讀書時參與的研習項目需要設計線上遊戲程式，我運用到在IVE讀書時所學的AI人工智能、Networking等技術，教授亦讚賞我的作品較其他同學更全面、更緊貼潮流。」Wingo分享IVE的老師著重啟發學生思維，鼓勵學生多角度思考，打破常規，他表示：「我們經常要以創新思維去開發新的IT解決方案，所以能夠『Think out of the box』在日新月異的IT界發展尤其重要。」

黃瀚嶢 Wingo

IT方案顧問公司高級分析程式員

• 英國伯明翰大學(University of Birmingham)電腦科學學士

• IVE軟件工程高級文憑畢業生

• IVE基礎課程文憑 (資訊科技) 畢業生



HKDI學生具創意 為業界注入創新意念



在科技發展的大趨勢之下，傳媒行業近年亦積極推動數碼化，為業務帶來重要的革新，並將資源投放於開發數碼影像內容、網頁平台，以及社交媒體等等，具備數碼技能的年輕人可謂機遇處處。South China Morning Post Publishers Ltd.董事總經理及出版人Sophia Yu說：「我們旗下的雜誌跟HKDI合作，為高級文憑同學提供實習機會，讓他們在編輯部、數碼媒體部等增加實戰經驗。我們亦經常安排主編到院校舉辦講座及工作坊，分享行業的前景。」Sophia表示，HKDI學生十分「貼地」：「同學們非常有創意，而且掌握不少傳統媒體及新媒體的知識，為我們帶來創新意念。不少畢業生在實習後都在我們公司繼續發展事業。」Sophia鼓勵年輕人要追隨興趣，保持熱誠地向著目標進發，時尚媒體非常歡迎新一代人才加入。

▲ South China Morning Post Publishers Ltd.董事總經理及出版人Sophia Yu表示HKDI同學有創意，而且有很強的時尚觸覺及國際視野，非常歡迎同學加入旗下的雜誌工作。

(特約)