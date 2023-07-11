【升中派位】疫後跨境生數量大增　內地生冀博入港島中學

▲ 疫後逐漸復常，以致本年跨境生數量大增。（林宇翔攝）

疫後逐漸復常，以致本年跨境生數量大增。升中派位今（11日）放榜，多間中學派員到位於觀塘的教育局學校分配組「搶收新移民」。在場老師指，今早接觸的學生中，5成為跨境生。另外，有內地生家長計劃到港島區叩門；亦有家長明言，會同時報讀內地及本港學校作兩手準備，冀成功博入心儀的本地中學。

在場有資深教師指，疫後逐漸復常，以致內地家長陸續安排子女來港升讀中學，並指今早接觸的學生中，5成為跨境生。她亦表示，本地學齡人口出現結構性下跌，令各校較為緊張收生情況。

內地生家長李先生不滿意派位結果，聲稱兒子獲派「三流學校」，故計劃到港島區叩門，爭取機會。

內地生家長陳先生亦指，兒子主動提出希望來港升讀中一，故抱著「試一試」的心態參加派位。但他表示，對派位結果不滿意，明言會為兒子同時報讀內地及本港學校作兩手準備，冀成功博入粉嶺區中學，方便上學。

▲ 內地生家長陳先生對派位結果不滿意。（林宇翔攝）

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記者：梁凱婷