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【樂壇天后】鄭欣宜突然「潛水」三個月　Joyce疑情緒病復發獲男友貼身照顧

娛樂 17:36 2023/07/11

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

歌手鄭欣宜（Joyce）疑情緒病復發。

歌手鄭欣宜（Joyce）在3月開個唱後，在《十大中文金曲頒獎音樂會》及《CHILL CLUB推介榜年度推介22/23》分別獲頒「最優秀流行女歌手大獎」、「年度女歌手金獎」成大贏家，可是她均「失蹤」沒有出席典禮，此外甚至連個人IG自4月26日之後也沒再更新，情況令人擔心。

有報道指欣宜早前於訪問中坦承情緒跌至低谷，需要尋找專業人士協助，有指其男友Derek為了全天候貼身照顧她，決定暫時放下花店生意，專心看顧女友，而Joyce的好友亦準備好隨時陪伴在側。

【李玟離世】鄭欣宜被李玟家姐誤爆患抑鬱症　Joyce「失蹤」兩個月未有歸期

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林珊珊證欣宜生病

Joyce一直未有更新社交平台或出席任何公開場合，令外界非常擔心。

其經理人林珊珊於6月15日曾回覆媒體，並承認欣宜的身體出現了狀況，但不肯透露病情。

【樂壇天后】鄭欣宜「失蹤」真相與公司有關　傳想自立門戶被拒絕？

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Joyce的真命天子

Joyce的男友Derek現年38歲，是花店The Floristry老闆、曾到英國留學，更有養斑點狗，與Joyce可謂十分投緣。去年2月初，Joyce背著The Floristry的tote bag拍照，發文表示「 This wild heart never stops 」，相信當時已經與Derek蜜運當中。

有指Joyce的情緒病近日復發，Derek決心放下花店生意貼身照顧，有情有義。而人緣甚好的Joyce亦獲好友Stand By相伴，隨時隨地準備「被召喚」，為她分擔困擾。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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