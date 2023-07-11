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【碳中和】房協推萬家減碳FUN獎賞比賽　大獎可獲Tesla電動車一部

社會 17:16 2023/07/11

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

（資料圖片）

房協為提高公眾環保意識，將在今年7月至12月期間，舉行「萬家減碳FUN獎賞」計劃，轄下屋邨的居民可透過完成「衣、食、住、行」四大範疇減碳任務，賺取積分，冠軍可獲大獎Tesla電動車一架。房協主席陳家樂指，面對全球暖化問題，推動可持續發展刻不容緩。

「萬家減碳FUN獎賞」計劃是房協成立75周年的誌慶活動之一，計劃以Zero2應用程式作為平台，將參加者的日常綠色生活行動數碼化，以遊戲互動方式鼓勵轄下屋邨居民，開展健康和可持續的生活方式。

參加者只要下載「Zero2」手機應用程式，加入房協社群後，完成各種減碳任務，便可賺取積分，換領豐富消費奬賞及精美禮品，大獎為Tesla電動車一部。

房協主席陳家樂指，面對全球暖化問題，推動可持續發展刻不容緩，希望透過是次計劃，建立社區低碳及健康的生活習慣。

指定屋邨/屋苑包括：寶石大廈、茵怡花園(出租屋邨)、偉景花園、駿發花園、祈德尊新邨、家維邨、 乙明邨、祖堯邨、勵德邨、樂民新村、觀龍樓、觀塘花園大廈、漁光村、真善美村、 健康村、明華大廈、滿樂大廈、翠塘花園、沙頭角邨及對面海邨。

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記者：陳梓蔚

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