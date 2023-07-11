【免費機票】HK Express免費機票網站疑出「bug」　有人可狂買10套機票

▲ HK Express今日率先送出21,626張由香港國際機場贊助的免費來回機票。

HK Express今日（11日）率先送出21,626張由香港國際機場贊助的免費來回機票，給通常居住於香港人士。活動由今早10時30分開始，惟網站早在活動開始前便需要輪候逾1小時，引起不少網民詬病；更有網民表示，活動網站懷疑出現運作異常，有成功購票的網民經特定步驟刷新網頁，竟可「一買再買」。

截至下午5時，19個免費機票航點現僅餘芽莊尚有免費機票。而大批網民更湧入HK Express專頁訴苦，不少人均指準時進入官網後，頁面仍一直停留在「需等待一個多小時」或「輪到你了」，遲遲未能進入網站。也有網民在付款前一刻遭踢出官網。

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更有網民指出，活動網頁懷疑出現異常，有成功購買第1張票的網民，嘗試經特定步驟再刷新網頁，竟可在無須再次等待的情況下重複購票。有網民成功以此方法，購入約10套機票。

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HK Express專頁已遭網民「攻陷」，並收獲近千個「嬲嬲」，有人表示：

排到我都得返豬頭骨

入到畀錢果時跳返出去再排過係咩玩法？

算數啦 永遠埋門一腳就回到最初的起點

由11點到下晝3點都未入到

人生到底有幾多個一個鐘

問題係點解唔係10:30準時先開始輪候次序，好多人10:30之前已經排緊，有欠公平！

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記者：黃穎津