【恐怖意外】澳洲恐怖工業意外　18歲少女頭髮捲入運輸帶頭皮被扯下

▲ 澳洲恐怖工業意外，18歲少女頭髮捲入運輸帶頭皮被扯下。

澳洲發生一宗工業意外，近日判決出爐。一個名為Alexandra Trandafil的少女，2020年曾在澳洲一間果汁廠打工，期間不幸發生意外，頭髮被捲進運輸帶中，整片頭皮被扯下，直至目前為止仍在接受治療。

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綜合外媒報道，當年18歲的Alexandra，為了之後去旅行，趁著空檔年（Gap Year）來到位於南澳州里弗蘭（Riverland）懷克里（Waikerie）的澳洲飲品製造商Nippy's的廠房工作。

而Alexandra負責的主要工作是排除輸送帶上的堵塞情況，以及撿起自運輸帶掉落的水果。未料在2020年11月12日，當她準備撿水果時，頭髮卻意外捲入運輸帶中，她的頭皮被整片扯下。救護員抵達現場後，從機器中取出她的頭皮，並立即將她送往醫院急救。醫生為她進行頭皮移植手術，可惜最終只能為她重新接上部分頭皮。

3年後的現在，Alexandra仍在接受治療，而且還將繼續。她承受着極大的心理創傷，以及因殘疾和毀容所帶來的痛苦，且將永久受到脫髮和疤痕組織問題的困擾。

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事後，公司立即檢查機器周圍的安全程序，一名總監致電她爸爸道歉，並立表示願意向其支付6萬美元（約47萬港幣），作為賠償以及讓她到阿德萊德（Adelaide）接受治療的旅費。

而公司亦因此事被指控違反健康安全法，南澳州僱傭法庭副庭長在事件調查結果中寫道：「她以為自己快要死了。」此案於近期進行最終審判，公司認罪。案件判決時法官稱，此事本可預防，公司卻未能向員工提供安全的工作環境，判決Nippy's須繳付12萬澳元（約62.8萬港元）罰款以及法律費用。

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責任編輯：羅嘉欣