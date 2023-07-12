【潮物速報】CASETiFY聯乘動漫《新世紀福音戰士》　1號機頭部AirPods Pro Case最強焦點

▲ 以Evangelion Test Type-01頭部為造型的AirPods Pro Case。（$939/圖片品牌提供）

對日本動畫迷來說，有數套動漫作品是動漫歷史的經典條作，縱使漫畫和動畫已經完成多年，其商品仍然在市場未曾停止過推出，隨手拈來的有《機動戰士高達》、《聖鬥士星矢》和《新世紀福音戰士》等，而後者則準備和CASETiFY推出聯乘系列。

不過，原來《新世紀福音戰士》的年資亦不淺，首播日期於1995年，及後又推出4套電影，到了2007年相關產品的銷售總額超過1,500億日元﹗以今天的收入來看，應該一早就超越了以上數字。既然以《新世紀福音戰士》以作招徠的產品有著銷量保證，因此CASETiFY首次徵用「戰士」加盟，亦不會感到意外。

首次聯乘以作品命名為「PROJECT-CSTF: PROTECTION from IMPACT」，重塑作品標誌性圖案及經典場景，製作成一系列防摔電子配件。

當中包含7款不同圖案的手機保護殼。 除了分別採用劇中5位EVA駕駛員的角色保護殼和支援MagSafe功能的EVA機體保護殼外，同時提供用上有 「EVA 字體」之稱的 Matisse-EB字型，所呈現此動漫作品系列各種關鍵詞的文字排版保護殼。

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不得不提的是是次聯乘更特別推出限量版珍藏配件，包括由頭型外殼和可拆卸內殼構成雙層結構的特別版EVA初號機AirPods Pro/Pro2保護殼，及外型源自《新世紀福音戰士》內出擊用的流動彈射支架的EVA充電座，內置特別設計的無線充電板，加上設定成模擬連結機體的可移除電線，讓用戶通過此支架為手機充電，完全叫fans感受到化身成EVA機體的感覺。

產品查詢：3480 3191

記者：何偉雄