【校長專訪】基全小學推動藝術教育 女高音校長：音樂使學生成長
「音樂促使我成為校長。」從事教育27年的葉雪姸，本學年接任中華基督教會基全小學（基全）校長。出身合唱團的她是一名女高音，從小在音樂帶領下成長，讓學業成績從不突出的她，在藝術範疇培養出自信心和領導才能。她希望把自身經驗帶到新校，為學生提供更多渠道發展專長。
葉校長在一個基層家庭中長大，從小熱愛音樂，父母一直鼓勵她發展個人喜好，因此她積極參加社區中心的音樂活動。「父母給我很大自由度，只要不會學壞就好，我去社區會堂玩他們都很放心。」葉校長從小被選中加入區內的合唱團訓練，漸漸發掘出女高音才華，「得到認同的感覺真是很開心！」葉校長憶述兒時最難忘的一次經歷：「在我就讀中一、二時遇上英女王訪港，我被挑選代表地區參與表演，當時我每日放學後便跟大隊訓練，之後於伊利沙伯體育館在英女王面前表演。」
學音樂提升自信衝破難關
她在合唱團訓練中捱過不少苦頭，從中不斷提升個人水平，到踏上舞台表演一刻，她感覺自帶光芒，充滿成功感。「我希望小朋友知道，成就一件事會歷盡艱辛，別人也會對你提出要求，當跨越了這些難關，你就會升級！音樂帶給我成功感和自信心，透過成立樂團也培養出我的領導能力，是音樂促使我成為校長。」
葉校長在大學時期主修聲樂及英文，並有多年教合唱團經驗，所以她希望把經驗帶到基全小學，目標建立一支具規模、人人可參與的合唱團。另外她會加強樂器班，讓學生免費接觸多元化樂器，因部分樂器費用高昂，基層學生難以負擔，她希望學生先認識不同樂器，打開眼界。
在27年教學生涯中，葉校長曾任教中小學，當中在元朗一所津貼小學任教達18年，期間她成為首兩批推動小學藝術教育的老師，見證到藝術對學生的成長有極大裨益，因此她更有信心在基全大力發展。「藝術教育與其他學科一樣重要，兩者應該並肩發展，學校需安排不同課外活動讓學生發揮強項。學生每天在學校度過三分二時間，因此學校的教育對塑造小朋友成為怎樣的人是非常關鍵。」
葉校長指基全小學本身在音樂和體藝方面已有基礎，她只需把各方面加強融合，例如全級小五生參與英語音樂劇，老師會按學生長處分配不同崗位，例如演戲、跳舞、寫劇本、做司儀、唱歌等，讓學生盡展所長。
STEAM創客課程助校貓
融合不同科目學習是大勢所趨，基全小學也重點發展STEAM，葉校長認為STEM（科學、技術、工程、數學）必須加上A結合藝術。小五級特設約20堂「創客課程」（Maker），會全面運用STEAM去研究一大課題，如本學年要為天台的「校貓」設計一個理想生活環境，學生首先要了解校貓的特性、生活需要、現時居住環境問題等，學生透過編程等STEAM元素為校貓解決一連串問題，如製作風扇、美化居所等，同時大大提升學生的解難能力。
至於英語學習方面，學校現有3名外籍老師，為學生製造更多英語語境，並協助本地老師策劃課程和舉辦活動。學校亦主張跳出課室學習，擴闊學生的國際視野，正計劃為全校學生舉辦遊學團，小五小六生將會去新加坡；小三小四生前往中國內地；而小一小二的學習更可以走出課室，探索本地文化藝術，接觸社會不同面貌，認識社區。
平衡學業與課外活動
而很多家長擔心津貼學校的功課量較多，葉校長認為學業與課外活動必須平衡，一些基礎課業與研習是不能避免，但學校不主張抄寫，老師亦會提供功課輔導，希望學生能在校內完成大部分的家課，放學便有時間進行課外活動及享受家庭時光。現時學校上下學期各有一次考試，再加進展性評估，形式似直資學校，葉校長解釋，這安排可以減輕家長及學生的壓力，葉校長很重視兒童的精神及身心靈健康發展，相信有健康的體魄，充滿喜樂的正向思維，對兒童的成長是很重要的。
教子女做人做事做學問
葉校長本身育有一對子女，大女正讀大學，細仔則讀中三。葉校長談起孩子們即面露甜笑。「大女有音樂天份，音樂已成為她的生活伴侶；細仔就最愛打羽毛球，我教子女都一定要參與課外活動發展強項。」葉校長對子女的期望與學生一樣，要學懂「做人、做事、做學問」的道理，宏觀看未來。
「一位前輩校長教識我，做人、做事、做學問的道理，順序排列，表示與人相知相交的在乎彼此尊重真誠，長幼有序；做事要有誠信、責任感，對學問的追求反而在兩者之後。」
---------------------------------
叩門貼士及升中派位
葉校長希望學生來面試能真情流露，清楚表達自己的長處和喜歡的事，「小朋友知道自己的方向很重要」；多才多藝、語文能力有一定基礎更佳。而升中派位方面，基全小學有高達9成畢業生派往首三志願，部分更成功入讀Band 1英中。
中華基督教會基全小學
中華基督教會基全小學以「學以明道」為校訓，教學以人為本，重視啟發學生潛能。學校現推行小班教學，採用合作學習模式；另全面推行電子學習，發展學生自主學習的能力，並提升課堂的靈活性及互動性；學校亦以主題綜合不同學科內容，安排全方位學習活動，讓學生從中建構知識。
學校類型：男女資助
創校年份：1971年
地址：大角咀道150號
網址：www.cccktps.edu.hk
最新影片推介︰
【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s
HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m
【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm
記者︰林綺玲