【校長專訪】基全小學推動藝術教育　女高音校長：音樂使學生成長

▲ 中華基督教會基全小學葉雪妍校長與教師團隊一直鼓勵學生發展專長。

「音樂促使我成為校長。」從事教育27年的葉雪姸，本學年接任中華基督教會基全小學（基全）校長。出身合唱團的她是一名女高音，從小在音樂帶領下成長，讓學業成績從不突出的她，在藝術範疇培養出自信心和領導才能。她希望把自身經驗帶到新校，為學生提供更多渠道發展專長。

▲ 葉雪妍校長（後左三）感謝教師團隊為學校作出貢獻。（陳慧安攝）

葉校長在一個基層家庭中長大，從小熱愛音樂，父母一直鼓勵她發展個人喜好，因此她積極參加社區中心的音樂活動。「父母給我很大自由度，只要不會學壞就好，我去社區會堂玩他們都很放心。」葉校長從小被選中加入區內的合唱團訓練，漸漸發掘出女高音才華，「得到認同的感覺真是很開心！」葉校長憶述兒時最難忘的一次經歷：「在我就讀中一、二時遇上英女王訪港，我被挑選代表地區參與表演，當時我每日放學後便跟大隊訓練，之後於伊利沙伯體育館在英女王面前表演。」

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學音樂提升自信衝破難關

她在合唱團訓練中捱過不少苦頭，從中不斷提升個人水平，到踏上舞台表演一刻，她感覺自帶光芒，充滿成功感。「我希望小朋友知道，成就一件事會歷盡艱辛，別人也會對你提出要求，當跨越了這些難關，你就會升級！音樂帶給我成功感和自信心，透過成立樂團也培養出我的領導能力，是音樂促使我成為校長。」

葉校長在大學時期主修聲樂及英文，並有多年教合唱團經驗，所以她希望把經驗帶到基全小學，目標建立一支具規模、人人可參與的合唱團。另外她會加強樂器班，讓學生免費接觸多元化樂器，因部分樂器費用高昂，基層學生難以負擔，她希望學生先認識不同樂器，打開眼界。

▲ 葉校長認為藝術教育與其他學科一樣重要，應該並肩發展。（陳慧安攝）

在27年教學生涯中，葉校長曾任教中小學，當中在元朗一所津貼小學任教達18年，期間她成為首兩批推動小學藝術教育的老師，見證到藝術對學生的成長有極大裨益，因此她更有信心在基全大力發展。「藝術教育與其他學科一樣重要，兩者應該並肩發展，學校需安排不同課外活動讓學生發揮強項。學生每天在學校度過三分二時間，因此學校的教育對塑造小朋友成為怎樣的人是非常關鍵。」

葉校長指基全小學本身在音樂和體藝方面已有基礎，她只需把各方面加強融合，例如全級小五生參與英語音樂劇，老師會按學生長處分配不同崗位，例如演戲、跳舞、寫劇本、做司儀、唱歌等，讓學生盡展所長。

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STEAM創客課程助校貓

融合不同科目學習是大勢所趨，基全小學也重點發展STEAM，葉校長認為STEM（科學、技術、工程、數學）必須加上A結合藝術。小五級特設約20堂「創客課程」（Maker），會全面運用STEAM去研究一大課題，如本學年要為天台的「校貓」設計一個理想生活環境，學生首先要了解校貓的特性、生活需要、現時居住環境問題等，學生透過編程等STEAM元素為校貓解決一連串問題，如製作風扇、美化居所等，同時大大提升學生的解難能力。

至於英語學習方面，學校現有3名外籍老師，為學生製造更多英語語境，並協助本地老師策劃課程和舉辦活動。學校亦主張跳出課室學習，擴闊學生的國際視野，正計劃為全校學生舉辦遊學團，小五小六生將會去新加坡；小三小四生前往中國內地；而小一小二的學習更可以走出課室，探索本地文化藝術，接觸社會不同面貌，認識社區。

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平衡學業與課外活動

而很多家長擔心津貼學校的功課量較多，葉校長認為學業與課外活動必須平衡，一些基礎課業與研習是不能避免，但學校不主張抄寫，老師亦會提供功課輔導，希望學生能在校內完成大部分的家課，放學便有時間進行課外活動及享受家庭時光。現時學校上下學期各有一次考試，再加進展性評估，形式似直資學校，葉校長解釋，這安排可以減輕家長及學生的壓力，葉校長很重視兒童的精神及身心靈健康發展，相信有健康的體魄，充滿喜樂的正向思維，對兒童的成長是很重要的。

▲ 學生對學校充滿歸屬感。（陳慧安攝）

教子女做人做事做學問

葉校長本身育有一對子女，大女正讀大學，細仔則讀中三。葉校長談起孩子們即面露甜笑。「大女有音樂天份，音樂已成為她的生活伴侶；細仔就最愛打羽毛球，我教子女都一定要參與課外活動發展強項。」葉校長對子女的期望與學生一樣，要學懂「做人、做事、做學問」的道理，宏觀看未來。

「一位前輩校長教識我，做人、做事、做學問的道理，順序排列，表示與人相知相交的在乎彼此尊重真誠，長幼有序；做事要有誠信、責任感，對學問的追求反而在兩者之後。」

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叩門貼士及升中派位

葉校長希望學生來面試能真情流露，清楚表達自己的長處和喜歡的事，「小朋友知道自己的方向很重要」；多才多藝、語文能力有一定基礎更佳。而升中派位方面，基全小學有高達9成畢業生派往首三志願，部分更成功入讀Band 1英中。

▲ 中華基督教會基全小學位於大角咀。（陳慧安攝）

中華基督教會基全小學

中華基督教會基全小學以「學以明道」為校訓，教學以人為本，重視啟發學生潛能。學校現推行小班教學，採用合作學習模式；另全面推行電子學習，發展學生自主學習的能力，並提升課堂的靈活性及互動性；學校亦以主題綜合不同學科內容，安排全方位學習活動，讓學生從中建構知識。

學校類型：男女資助

創校年份：1971年

地址：大角咀道150號

網址：www.cccktps.edu.hk

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記者︰林綺玲