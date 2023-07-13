勿忽視二次感染及長新冠風險　及早接種新冠疫苗加強劑

政府近日將新冠疫情應變級別調低至「戒備」級別，但強調本港新冠病毒的活躍程度仍處於高位，醫管局更公佈新冠入院率自3月起2個月間上升20倍，每日有400人因新冠入院，將重點保護高危群組。美國紐約州立大學上州醫科大學講座教授史提芬．湯瑪士 (Prof. Stephen J. Thomas)來港出席剛舉行的「醫療新領域2023」研討會時提醒，曾感染及接種新冠疫苗逾6個月人士，特別是長者等高危群組應考慮接種疫苗加強劑，以減低二次感染、長新冠風險以至其他更嚴重問題。

Omicron變種病毒持續進化 勿忽視二次感染風險



Prof. Thomas於訪問中指出，雖然世界衞生組織公佈新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衞生事件」，但不代表新冠病毒停止傳播。相反而言，Omicron變種病毒自2022年起肆虐，至今已出現多個亞系變種病毒並廣泛傳播。鑑於自然感染及接種疫苗後的抗體水平隨時間下降，市民不應忽視二次感染的風險。

▲ Prof. Thomas表示，Omicron變種病毒正持續進化及廣泛傳播，市民不應忽視抗體水平下降及二次感染的風險。

二次感染增長新冠風險



Prof. Thomas續指，二次感染患者不一定只出現輕症或無徵狀感染，特別是高危群組，一旦二次感染，有機會出現重症，或需住院及引致死亡。此外，二次感染亦是長新冠的高危因素。他引述研究指，二次感染輕症患者也可能出現長新冠徵狀，即使急性疾病康復後，身體仍非常虛弱。

▲ Prof. Thomas獲邀來港參與香港中文大學內科及藥物治療學系舉辦的「醫療新領域2023」研討會，分享如果應對新冠變種病毒。

7成康復者5個月後仍出現長新冠徵狀



香港中文大學早前展開亞洲最大型長新冠研究，獲逾萬名康復者參與，其中97%曾感染Omicron變種病毒。Prof. Thomas引述研究結果，指70%參與者於康復5個月後(中位數)仍出現至少一項長新冠徵狀，其中以認知功能和心理症狀最為常見，逾一成(12%)更出現生殖系統問題。事實上，Prof. Thomas反映不少長新冠患者長時間失去味覺及嗅覺、出現「腦霧」、更因極度疲勞而影響日常活動、甚至出現心臟問題等，絕對不容忽視。



新冠疫苗加強劑助更有效應對變種病毒



Prof. Thomas形容，接種新冠疫苗是預防二次感染、重症及長新冠的重要工具。研究顯示，在較年長人士中在接種疫苗加強劑一個月後，能有效應對變種病毒。另一針對現時主流傳播的Omicron XBB變種病毒研究指出，接種二價疫苗後所產生的抗體水平為原始株疫苗的3.2倍。

▲ Prof. Thomas表示，接種新冠疫苗有效減低二次感染、重症及長新冠風險，建議長者等高危群組及早接種疫苗加強劑。

mRNA技術可針對新變種病毒迅速改良疫苗



Prof. Thomas認為，新冠疫情的未來發展或像流行性感冒般，出現季節性高峰期，專家需不斷收集最新病毒數據，以建議最佳的新冠疫苗抗原組合。世衞於5月最新建議使用Omicron XBB.1後代譜系作單價疫苗，美國FDA最近同意並建議疫苗應針對XBB.1.5。研發mRNA新冠疫苗的BioNTech正響應相關建議研發新一代疫苗。Prof. Thomas分析，mRNA技術的優點是可針對新變種病毒迅速改良疫苗，當得出病毒的基因序列後，可快速生產相應疫苗。



籲高危群組接種二價疫苗 減重症及長新冠風險



Prof. Thomas強調現有的疫苗，包括二價疫苗，對預防新冠肺炎最嚴重的潛在後果十分有效；曾感染及接種新冠疫苗人士，特別是長者及其他高危群組，應考慮及早接種新冠疫苗加強劑，以減低二次感染及長新冠風險。

資訊由Prof. Thomas提供，復星醫藥支持。

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