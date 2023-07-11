【遺囑爭議】其士創辦人長女部份證人口供被剔除 聆案官指與遺囑認證訴訟無關
已故其士集團創辦人周亦卿於2018年去世，長女早前入稟質疑父親於2015年訂立遺囑之有效性，早前向申請法庭呈交補充證人陳述書，部份內容提及公司3名執行董事，指有董事被大幅加薪等，質疑證人之可信性及公正性，認為有附和兩名胞妹周蕙蕙及周薇薇一方之嫌。兩名胞妹日前向高院聆案官申請剔除有關部份證人口供獲批，聆案官認為有關內容與遺囑認證訴訟無關，頒令長女兼須付訟費。
原告周莉莉，為其士集團創辦人周亦卿長女；答辯人為五女周蕙蕙、為無綫藝人吳家樂妻子，以及六女周薇薇。
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雙方早前於高院聆案官席前，就原告之申請呈交補充證人陳述書中部份內容爭議。原告一方指，本訴訟主要爭議死者於2015年10月訂立遺囑時之行為能力及對遺囑內容的認知。雙方早前交換證人陳述書及列舉大大量證供，原告指答辯一方證人包括3名上巿公司執行董事，有關人士證供必須獨立，法庭必須考慮其可信性及公正性。
原告一方指於補充陳述書中提及該3名執行董事，當中有被大幅加薪，以及獲替申請馬會會籍及支付入會費等費用，而有執行董事與兩名答辯人工作關係緊密，質疑有附和答辯一方之嫌，原告認為法庭應批准有關補充證人口供呈堂及作盤問。另外，原告指替家族處理法律事宜的女律師為周薇薇之同學，質疑其證供可信性。
答辯一方則指，原告擬呈交之部份補充口供與本訴訟無關，當中涉及許多上巿公司事宜，包括涉及公司未公布之虧損，亦不應披露。此外，雙方之爭議亦已於首輪證人陳述中已提及，至於有關執行董事被指加薪之事宜，原告已於2022年6月向董事局匯報，質疑現時卻嘗試於法庭重提事件。
聆案官聽取雙方陳詞後，認為原告補充證人陳述書中部份段落的內容，與本遺囑認證訴訟無關，故批准答辯人之申請，剔除有關段落，原告兼須支付訟費。
另外，聆案官頒令答辯人須於7月31日及8月底分別呈交筆迹專家及精神科專家報告。至於審訊時間方面，原告一方預計需時25天，答辯一方則預計3天，正式聆訊將有待排期。
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記者：林育慧