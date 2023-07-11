【遺囑爭議】其士創辦人長女部份證人口供被剔除　聆案官指與遺囑認證訴訟無關

▲ 其士集團創辦人周亦卿長女早前入稟高院就父親遺囑有效性展開訴訟。資料圖片

已故其士集團創辦人周亦卿於2018年去世，長女早前入稟質疑父親於2015年訂立遺囑之有效性，早前向申請法庭呈交補充證人陳述書，部份內容提及公司3名執行董事，指有董事被大幅加薪等，質疑證人之可信性及公正性，認為有附和兩名胞妹周蕙蕙及周薇薇一方之嫌。兩名胞妹日前向高院聆案官申請剔除有關部份證人口供獲批，聆案官認為有關內容與遺囑認證訴訟無關，頒令長女兼須付訟費。

原告周莉莉，為其士集團創辦人周亦卿長女；答辯人為五女周蕙蕙、為無綫藝人吳家樂妻子，以及六女周薇薇。

最新影片推介

雙方早前於高院聆案官席前，就原告之申請呈交補充證人陳述書中部份內容爭議。原告一方指，本訴訟主要爭議死者於2015年10月訂立遺囑時之行為能力及對遺囑內容的認知。雙方早前交換證人陳述書及列舉大大量證供，原告指答辯一方證人包括3名上巿公司執行董事，有關人士證供必須獨立，法庭必須考慮其可信性及公正性。

原告一方指於補充陳述書中提及該3名執行董事，當中有被大幅加薪，以及獲替申請馬會會籍及支付入會費等費用，而有執行董事與兩名答辯人工作關係緊密，質疑有附和答辯一方之嫌，原告認為法庭應批准有關補充證人口供呈堂及作盤問。另外，原告指替家族處理法律事宜的女律師為周薇薇之同學，質疑其證供可信性。

答辯一方則指，原告擬呈交之部份補充口供與本訴訟無關，當中涉及許多上巿公司事宜，包括涉及公司未公布之虧損，亦不應披露。此外，雙方之爭議亦已於首輪證人陳述中已提及，至於有關執行董事被指加薪之事宜，原告已於2022年6月向董事局匯報，質疑現時卻嘗試於法庭重提事件。

聆案官聽取雙方陳詞後，認為原告補充證人陳述書中部份段落的內容，與本遺囑認證訴訟無關，故批准答辯人之申請，剔除有關段落，原告兼須支付訟費。

另外，聆案官頒令答辯人須於7月31日及8月底分別呈交筆迹專家及精神科專家報告。至於審訊時間方面，原告一方預計需時25天，答辯一方則預計3天，正式聆訊將有待排期。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧