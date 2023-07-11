東瀛遊抵玩台北首爾Free & Easy

旅遊正常化後，港人喜愛的日韓再度成為人氣選擇。旅行團價格實惠，服務周到，但不少人追求自由行的靈活安排，那麼不妨考慮一下東瀛遊EGL自由團，結合了旅行團與自由行的優點，有專業領隊與導遊全程提供服務外，行程中亦加入全日自由活動時間，提供一個全新選擇。



游走九份山城 山林泡湯舒壓



東瀛遊的「宜蘭、台北 5天 Free & Easy之旅」，特別悉心安排了台北兩天全日自由活動時間，讓你靈活自主享受旅遊樂趣，方便團友在台北市內閒逛心水景點。除此之外，亦會帶大家到一些充滿特色的台北景點，例如九份山城、台版夢幻藍湖──鳩之澤溫泉，更可以讓大家於溫泉DIY溫泉蛋同粟米等。

▲ 九份老街有五花八門的小店、復古懷舊的建築及特色美食。

九份山城聚集了許多特色店家與美味小吃，可以在山丘上俯視霧雨迷濛的山海景色，九份老街更有五花八門的小店、復古懷舊的建築及特色美食，例如芋圓、黑糖麻糬、豆腐乳、無鉛土皮蛋等而當地古色古香的建築更為其增添了一股不一樣的神祕感。鳩之澤溫泉泉源源自於2200公尺深處的地熱，泉質清澈，無色無臭，屬弱鹼性碳酸氫鈉混和泉，能舒暢筋骨，美容養顏，有「美人湯」稱譽。旅客能在山林間泡湯，更是全台唯一的寶藍色溫泉。

▲ 台北萬華老街區吸引大批遊客前來造訪。

感受歷史文化 潮流文化地標



除了台灣之外，東瀛遊還推出了「韓國首爾5天樂悠之旅」，一樣特設全日自由活動時間，讓你可自行前往潮流指標或景點。在旅程當中，旅行團會帶大家到的景點包括首爾最古老朝鮮宮殿——景福宮、潮流文化及街頭表演熱門地——弘益大學購物區、韓國傳統文化街——仁寺洞、韓國傳統韓屋建築村落——北村韓屋村、首爾最好逛的百貨公司汝矣島首爾最大規模購物中心「THE HYUNDAI SEOUL」等，無論你是希望欣賞韓國的歷史文化，又或是瘋狂購物，也能夠滿足你的需要。

景福宮是與朝鮮時代（1392至1910）建國同期建造的宮殿，能夠讓遊客感受600年歷史的魅力，也是五大宮中規模最大，宮裏的勤政殿、慶會樓等建築物美侖美奐。

▲ 首爾街道有個性不同的小店，售賣各式各樣的服裝、鞋履、飾品等。

仁寺洞是韓國首爾市鐘路區一條古老的街道，能找得到韓國歷史文化以及藝術都。弘益大學購物區則是 弘益大學前的商業區，有個性不同的小店，售賣各式各樣的服裝、鞋履、飾品等，而且價錢平民化，除了是購物的好去處，更是當地年青人假日聚腳點，如一起玩音樂、擺小攤檔等，旁邊亦有不少咖啡店、卡拉OK店、小食店等，一定可以讓你感受得到韓國的潮流風氣。

▲ 韓國傳統文化街是不少遊客的打卡勝地。

「宜蘭、台北 5天 Free & Easy之旅」

出發日期：7月24、31；8月7、14、21、28；9月4、11、18、25、28；10月16、19、23日（部分日期只剩餘少量名額，報名從速）

費用：$2,199起

「韓國首爾5天樂悠之旅」

出發日期：7月20、27；8月1、3、8、10、15、22、29、31；9月5-6、12、13、19、20、26、27；10月3、5、10、11、17、18、24、25日（部分日期只剩餘少量名額，報名從速）

費用：$2,499起

詳情：

宜蘭、台北: https://www.egltours.com/itinerary/tour/HTTTTT05?start=HK

首爾：https://www.egltours.com/itinerary/tour/HTKSEP05?start=HK

（資料由東瀛游提供）