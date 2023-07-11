【炎夏補水】烈日下工作狂喝1種飲品　男子驚現「可樂尿」醫生警示恐怖後果

▲ 台灣一名40歲患者長期在日曬環境下工作，並狂飲「能量飲品」，其後出現橫紋肌溶解症徵狀。

酷熱天氣記得補充水分，台灣腎臟科醫生林軒任近日就在網上分享，一名40歲患者長期在日曬環境下工作，口渴時以能量飲品舒緩疲勞，結果卻出現全身痠痛疲勞、尿液顏色變深的症狀，結果確診橫紋肌溶解症。

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台灣腎臟科醫生林軒任在Facebook專頁「引人入腎・林軒任醫師」分享，每逢遇上悶熱天氣，門診就會遇上大量流汗加上水分補充不足，而導致熱衰竭、熱中暑，甚至患上「橫紋肌溶解症」的病人。

林軒任指出，「橫紋肌溶解症」可使人處於體溫升高、嘔吐腹瀉的情形，嚴重時更會神智不清、失去知覺，或出現全身性抽搐的狀態。甚至還有病人出現過尿液變深，類似「可樂尿」的致命徵狀。

他續分享，曾遇過一名40歲洪姓男患者。該名患者每天在烈日下於地盤工作，口渴時只會以「能量飲品」舒緩疲勞。其後，他在工作期間感到肌肉痠痛、十分疲倦，尿液顏色變深，並發燒至38度。

家人見狀後把他送院，經抽血發現，他的肌酸磷酸脢指數極高，確診患上「熱衰竭」併發「橫紋肌溶解症」，慶幸在注射3天點滴治療後解窘。

林軒任提醒，若單一過度飲用能量飲品，而無正確補充水分，可引致噁心嘔吐、腎衰竭、橫紋肌溶解、肝臟受損、心律不整等症狀。因此一般建議每日攝取量不多於120毫升，以免服用過量能量飲品，有害身體。

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責任編輯：羅嘉欣