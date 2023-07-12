【活得健康啲】茶餐廳午餐邪惡指數排行榜　營養師分享健康之選+落單貼士

▲ 茶餐廳午餐邪惡指數排行榜。

港式茶餐廳午餐分量多、選擇豐富，一向深受上班族歡迎。家營營養中心、香港營養師學會認可營養師温巧晴（Amy）接受TOPick訪問時指出，很多茶餐廳食物含高熱量、高脂肪和高鈉質，暗藏致肥風險。為此，她列出6款邪惡及健康選擇，並分享健康落單貼士。

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茶餐廳邪惡及健康選擇

Amy指，茶餐廳午餐之中，以炒粉麵飯、焗飯及焗意粉最為邪惡，因為製作炒粉麵飯時為免黐底，會加入大量食油；而焗飯、焗意粉一般由炒飯、炒意粉製成，面層通常會鋪上醬汁和芝士，熱量和脂肪都不低。

她列舉了6款最邪惡及較健康的茶餐廳午餐，點擊下圖看每款營養成分：

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邪惡之選：豉椒排骨炒麵

而在眾多選擇中，最邪惡的選擇為豉椒排骨炒麵，每份高達1500卡路里。因為排骨屬於近骨部位，有較多隱藏的脂肪，加上麵條經過油炸，吸收了大量油分，醬汁亦添加了許多油和調味料，因此熱量攝取相當高。

邪惡之選：焗豬扒飯

其次為焗豬扒飯，一個熱量為1300卡路里。由於焗豬扒飯一般為「炒飯底」，醬汁會用到大量牛油，再加入麵粉、番茄和茄汁煮成，部分焗豬扒飯面層鋪有全脂芝士，所以邪惡指數極高。

邪惡之選：咖哩牛腩飯

至於咖哩牛腩飯，一碟已有1300卡路里。由於牛腩本身脂肪含量很高，加上茶餐廳製作的咖哩汁大多加入椰汁、全脂奶及食油製成，整體熱量很高。

若希望減少熱量和脂肪攝取，可改為選擇豬扒或去皮雞扒，落單時亦可要求將咖哩和白飯分開。

而較健康的選擇，分別有燒味飯（走汁）、白魚蛋牛丸米線及海南雞飯。

健康之選：白魚蛋牛丸米線

如果想吃湯粉麵，Amy推介選擇米粉、米線、通粉、烏冬，熱量較公仔麵和河粉低；配料則可選擇白魚蛋、牛丸、貢丸等。另外，由於普通魚蛋經過油炸，脂肪會較高，因此不宜多吃。

湯底方面，Amy建議盡量選擇清湯，因麻辣、酸辣等湯底通常會加入很多辣油，當粉麵吸收了油分，會大大增加熱量攝取。

健康之選：油雞/切雞/瘦叉燒飯（走汁）

這幾款燒味的脂肪含量相對較低，落單時建議「走薑蓉」和「走汁」，吃雞時去皮，可大大減低熱量和脂肪攝取。

健康之選：海南雞飯

海南雞飯亦是一個相對健康的選擇，不過建議將油飯轉為白飯，吃海南雞時去皮。醬汁方面，可以蘸少許豉油、辣汁，但應盡量避免蘸薑蓉。

健康落單貼士

Amy補充，茶餐廳碟頭飯的分量一般為一碗半至兩碗飯，建議落單時選擇「少飯」，以及將餸菜和飯分開上，以免醬汁和白飯混合。此外，不妨叫一碟上湯灼菜走油，可增加纖維攝取量，亦有助提升飽肚感。

而茶餐廳飲品之中，以紅豆冰、朱古力和凍檸樂的熱量較高；至於打工仔最愛的咖啡和奶茶，普遍會加入淡奶或煉奶，亦會添加不少糖分，熱量同樣不低。如要避開致肥陷阱，Amy建議選擇凍/熱檸茶、檸水走甜，以及凍/熱齋啡。

▲ 家營營養中心、 香港營養師學會認可營養師温巧晴（Amy）。（文子健攝）

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記者：沈佩珊