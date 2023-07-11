【繪畫比賽】「Little Bulls Night 小金牛之夜」 修頓場館設「兒童繪畫區」作品展

香港金牛隊將於本周三、四（7月12日、13日）進行「背靠背」賽事，主場鬥安徽文一、合肥狂風。球隊將於修頓場館舉行「Little Bulls Night 小金牛之夜」主題，門票現正熱賣中。屆時灣仔修頓場館將有特別裝飾，更設有「兒童繪畫區」等一連串豐富主題活動，適合一家大細入場睇波玩樂，感受金牛隊的獨有魅力。

入場觀眾更可獲贈「LITTLE BULLS NIGHT」主題禮品，門票現已熱賣中。票價分港幣$1000、$800、$500、$300、$200、$100、$80*，網上訂票：https://buff.ly/3PGBq7U。電話訂票：+852 21115333，服務時間星期一至五，10:00AM - 7:00PM，公眾假期休息。(* CITYLINE 顧客服務費，網上訂票: 每張門票港幣$12、電話訂票: 每張門票港幣$15)

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另外，香港金牛隊今日推出「童心童畫（Little Bulls Artist）」繪畫活動，歡迎12歲以下小童投畫，畫出屬於「您」心目中的香港金牛隊，優勝者將可獲贈香港金牛送出的紀念禮品外，其畫作將會在球隊未來主場賽事，於修頓室內場館公開展覽。參加者可於本周三、四的比賽日，現場遞交參賽稿件。

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「童心童畫（Little Bulls Artist）」繪畫活動詳情：

主題：《Hong Kong Bulls Basketball 》畫出屬於「您」心目中嘅香港金牛

參賽小朋友於A4尺吋的畫紙上，以手繪形式作畫，工具及顏料皆不限

將由金牛隊吉祥物「Felix」& 「Sharon」評審選出三位優勝者

遞交畫作日期：2023年7月10日至17日

寄件資訊： 香港上環德輔道中322號19樓 Hong Kong Bulls Limited，收件人「Felix 」

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