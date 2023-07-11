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【國安法】林定國：為企業提供穩定環境　外國媒體報導失實

政治 18:23 2023/07/11

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律政司司長林定國。（資料圖片）

律政司司長林定國表示，《港區國安法》不會影響經商的人，反而會為海外企業和員工，提供穩定的營商和工作環境。他批評，西方媒體對國安法的描述不符事實。

林定國今日出席由香港律師會舉辦的「百年變局，香港商機」論壇致辭時稱，香港有透明及獨立的司法體系、友善的國際營商環境。他指，為保護這個安全的營商及法律環境，香港絕不能低估任何來自國安方面的威脅。

國安法實施後，林定國表示，截至今年7月7日，只有30人被判刑或等候判刑，證明參與一般生意業務的人士，根本沒有任何擔心的理由。

陳澤銘：不會因為被投訴人的身份和政治取向等受影響

日前林定國就執業大律師郭榮鏗及執業律師任建峰的專業失當行為，向大律師公會和律師會作出正式投訴。律師會會長陳澤銘今日在論壇後指，律師會權力不包括除牌，有關決定會由獨立的法定律師審裁庭處理，而被投訴人有答辯機會。

陳澤銘又稱，未處理過涉及國安法的投訴，所以難以說明個案需時多久處理。但他強調，不會因為被投訴人的身份和政治取向等受影響，強調投訴個案未成立前，有關人士都是清白。

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責任編輯：戴朗希

 

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陳澤銘 國安法 大律師公會 律政司 政治

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