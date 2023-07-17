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立即領取至抵着數  《好日子》激荀購物優惠　帶給你生活所需

特約 00:00 2023/07/17

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熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

生活要過得有意義，除了活在當下，好好享受與家人相聚的吉光片羽，善用手上的資源，為地球作出正確的消費，盡量保持消費正義，減少衝動消費，也是我們作為世界公民應該盡的責任。

不過還記得疫情宣布完結的那一天，為了宣洩一時的鬱悶之氣，就來了一次放縱消費！極樂的心靈，雖然得到安慰，卻換來不少手尾……家中堆滿着便宜卻不太好吃的食物、大減價搬來卻又頗佔空間的家俱、衝動買下卻原來中看不中用的家電小品。雖然追悔莫及，但還是要慢慢地無味地消化它們；或要細細地花心思將它們轉贈；甚至，狠狠地把它們作廢棄品送入堆填區中！

痛苦過後，我們不妨來看一看這本《好日子》，小小的沉澱，慢慢的認知，讓心靈調整一下。當中還有不少商店的折扣惠優與現金券，網羅衣、食、住、行各樣需要，帶給你最稱心滿意的購買體驗！

《好日子》出版的目的，不是推動那股消費衝動，而是讓讀者由翻閱開始、先了解當中的產品或服務、 再考慮是否需要。 然後買該買的、用該用的、吃該吃的 ， 通過理智思考而作出的消費，那份滿足感，不會產生後遺症，計算起來原來更省心、省時、省錢，也更環保！

今期《好日子》來了個華麗轉身，由印刷本轉載至電子版，不但環保，更取得 《經濟日報》「 社商脈搏」的欄目空間，以便向讀者放送更長時間的商家優惠！ 

了解更多優惠 : https://eti.hket.com/pc/pdf-flip/amazing_days_4/?mtc=80058

(特約)

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