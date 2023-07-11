【警員開槍】坪洲處理嘈音遇襲警開3槍菲籍商人認襲警囚3個月4周 

▲ 警員於坪洲處理嘈音投訴時遇襲開槍，其後突然暈倒。互聯網圖片

農曆年初三坪洲發生警員開槍事件，警員疑處理嘈音投訴時，遭43歲菲律賓裔男商人箍頸及推下樓梯，男商人再追向警員，擊跌其胡椒噴霧，警員遂向對方連開3槍。涉案菲裔商人今（11日）在東區裁判法院承認兩項襲警罪。裁判官判刑時指，醉酒並非求情理由，考慮到被告未有使用武器及認罪，判監3個月4星期。另一同屋男子原被控阻差辦公和襲警罪，今獲撤銷控罪，自簽2,000元，守行為3年。

菲律賓籍首被告 Arimas, Oliver Dairo(43歲)，報稱商人，承認2項襲警罪，指他於2023年1月24日，在坪洲永安街6號2樓，襲擊高級警員鄭耀忠；以及於永安街2號襲擊警員譚鴻鈞。

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次被告 Sacdalan Cione Chris Alvarez（33歲）報稱司機，原被控1項襲警罪及1項阻撓在正當執行職務的警員罪，指他於同日同地，故意阻撓及襲擊在正當執行職務的警員譚鴻鈞，今獲控方批准自簽2000元，守行為3年，獲撤銷控罪。

裁判官判刑時指，醉酒並非求情理由，考慮到被告當時未有使用武器，以及主動認罪，判監3個月4周。

案情指，案發日2名被告與另外6名朋友在案發地點慶祝農曆新年假期，警方於當晚接獲附近居民就該單位的噪音投訴。兩名警員到訪單位向次被告發出口頭警告，然後眾人降低音樂聲量，派對亦開始結束。

惟不久後，警方再接獲投訴，兩名警員鄭耀忠及譚鴻鈞遂到單位查看，並發現單位傳出噪音，並聞出首被告身上有強烈酒氣。首被告突然憤怒地扯著鄭的衣領稱認出了他，再試圖將鄭拖入單位。譚試圖阻止，但遭次被告阻擋及以手肘擊打左肩，以致譚撞向牆。譚試圖用手推開次被告，但因身形差距等而失敗。鄭其後再遭首被告箍頸及推下樓梯，鄭滾下樓梯時拔槍。

譚則扯着首被告外套數秒，但首被告仍跑到地面追擊鄭，鄭警告首被告靠近後將會開槍，惟遭首被告無視。首被告突然向鄭揮拳，擊跌其胡椒噴霧，鄭在別無他選下向首被告開槍，惟對方未有停止，再用手施擊，鄭遂再向對方開兩槍。鄭在連開3槍後，認為對方已被制服後要求增援，並向上級交代事件後暈倒，鄭、譚及首被告被送往東區醫院治療。

次被告在警誡下稱，當時僅希望以不接觸警員身體下阻止首被告。醫療報告顯示，鄭頸部有2厘米擦傷，獲20天病假；譚左肩的運動範圍明顯減少，獲得7天病假。

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記者：梁錦麟