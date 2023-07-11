【為父報仇】父娶內地女被騙婚霸公屋　港男賣私樓展復仇大計：娶繼母後加名

▲ 父娶內地女被騙婚霸公屋，港男為父報仇展開復仇大計。（iStock圖片）

公屋爭霸戰？一名港男的父親再婚後被騙公屋，港男欲為父報仇，計劃出一套奪樓大計。他先與前繼母結婚，加名成為單位住戶，再設法移除前繼母的戶籍，港男為此更不惜賣私樓。

港男於Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」中匿名發帖，指出自己父親數年前迎娶一名內地女子，隨後繼母來港生活，住進港爸的公屋單位。但是，繼母來港後不久便決意與他爸爸離婚，更霸佔單位成為業主。

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港男為父感不忿，欲展開復仇大計，他分享已賣出私樓物業，成為合資格公屋住戶，下一步就是與前繼母結婚，成為該公屋單位的合資格住戶。但是，計劃欠最後一步，他在網上尋意見，詢問如何才能在加名後趕走前繼母。

帖文引起網民紛紛討論，大多抱質疑態度，「編劇都冇你咁勁」、「為什麼繼母會同意與你結婚？為了呃埋你層私樓？」、「私樓都賣埋，真唔真啊？」、「想如何踢走繼母前，先想想如何娶繼母吧」。

部分網民提出加名奪公屋未必可行。如果港男在買私樓前曾經擁有該公屋單位的戶籍，便不能再重新加名。相反，如果不曾是該單位住戶，則可在符合房署規定的八類合資格人士下，加入戶籍之內，包括戶主的配偶、戶主的一名已婚子女的配偶等。

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責任編輯︰王明芳