【立會暴動】藝人王宗堯等6人闖立法會暴動案　前學生記者辯稱當時拍攝新聞照片

▲ 2019年7.1立法會暴動案，被告今開始自辯。資料圖片

藝人王宗堯等6人涉於2019年7月1日闖入立法會會議廳，早前否認暴動等罪，案件今（11日）於區域法院續審。前城大編委記者、被告黃家豪首日出庭作供。黃供稱當日戴頭盔身穿反光衣採訪，在立法會一帶遊走拍攝示威者與警方衡突的相片，辯方呈上多張黃拍攝示威者在日間搬鐵馬，直至晚上衝擊立法會照片。

本案為區域法院案件，移師至西九龍裁判法院處理。6名被告為黃家豪（22歲，學生）、何俊諺（23歲，運輸工人）、馬啟聰（32歲，記者）、王宗堯（43歲，藝人）、吳志勇（28歲）及林錦均（27歲，無業）。

前城大編委記者、被告黃家豪首日出庭作供。黃供稱，他在2017年入讀城市大學，主修公共政策與政治，副修媒體，同時為攝影學會及城大編委會幹事。黃供稱，2019年7月1日準備替編委會採訪，他於前一晚午夜12時到達立法會拍攝，並坐在「煲底」靠牆休息。及至凌晨4時許，黃穿上裝備前往龍和道，拍攝示威者與警方衝突的情況。

辯方展示多張由黃拍攝的照片，包括示威者由凌晨4時起，在立法會外設置路障、搬水馬鐵馬及警方設置防線的情形。辯方亦播放多段電視台的新聞報道影片，以示黃的蹤影，黃指當時自己正在拍攝，身邊亦有人同行。

黃供稱，及至翌日早上7時，他轉往龍匯道與演藝道交界，拍攝到示威者在馬路搬鐵馬，以及在中信大廈外向警察防線擲冒煙物體，警察高舉警棍朝向傘陣等時刻。

至早上9時半，黃認為立法會附近沒特別事值得拍攝，故到中信大廈的停車場「瞌咗陣」。至下午1時許，黃稱被楊姓編委會委員拍醒，並拍下自己躺在地上的照片，楊其後更上傳到編委會通訊群組取笑他。黃供稱，當時亦獲楊告知編委會在酒店租了房作臨時工作站，可以前往休息。

黃供稱，休息後再返回演藝道附近拍照，辯方展示多張黃所拍攝的照片，拍得示威者在傍晚6時許於立法會公眾入口外聚集，近晚上7時立法會的玻璃幕門破裂，以及7時10分有示威者在立法會鐵閘外聚集等。

黃稱，當時有向編委會報告現場情況，辯方亦展示編委會的一則報道立法會鐵閘被撬開的Facebook貼文，但黃確認貼文的相片非由他拍攝。黃另拍得示威者在晚上7時45分用錘打向立法會玻璃門，近晚上9時示威者搬鐵柱到立法會外的一刻。

聆訊明（12日）續。

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記者：陳曉欣