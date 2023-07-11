【立法會】與駐港總領事交流酒會今舉行　英美出席日本缺席

▲ 立法會今日舉行與駐港總領事及名譽領事交流酒會。（趙居逸攝）

立法會今日舉行與駐港總領事及名譽領事交流酒會，多國駐港領事出席，包括美國和英國，據了解，日本沒有代表出席；多名立法會議員有出席。

立法會主席梁君彥表示，有向所有領事發出邀請，不知道為何日本領事沒有來。他指，立法會作為主人家，所有來的領事都是客人，自己有和美國駐港總領事梅儒瑞交談，形容酒會的交談，「都是短短幾句」。

工聯會立法會議員陳穎欣指，對於日本領事無出席，令人失望，指原打算與對方討論「核廢水」問題，認為日本應正視意見。她稱，會上轉了去問南韓領事，有叫南韓一同抵制「核廢水」，對方稱國內就相關問題亦有分歧。民建聯立法會議員葛珮帆表示，原打算促日本領事，再三考慮是否傾倒「核廢水」，以及反映市民憂慮。

民建聯立法會議員何俊賢將一枝四川花椒酒，贈予南非駐港領事倪清閣，他稱因該酒是南非酒廠出品，而且中國與南非關係友好。

▲ 民建聯議員何俊賢(右)就將一枝四川花椒酒贈予南非駐港領事倪清閣(中)。（趙居逸攝）

梁君彥致辭時表示，感謝各國領事對香港的友誼及支持，本港經過2019年暴亂及疫情，本港已回復正常和穩定，經濟正在復蘇。他提到，國家主席習近平去年訪港，指出一國兩制是個好制度，必須長期堅持，又談及在完善選舉制度及落實愛國者治港原則，立法會的運作更有序和更建設性。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：區綽彥