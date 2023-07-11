【升中派位】Band 3中學教師寧留任「接仔」救亡　批教育局容讓學校自然死亡

▲ 今早（11日）在觀塘的教育局學校分配組再現教師向內地家長推銷的人潮。（林宇翔攝）

今日（11日）升中派位放榜日，今早位於觀塘的教育局學校分配組再現教師向內地家長推銷的人潮，人數更是近年最多，有負責留在學校「接仔」的Band 3中學教師形容，其學校在照顧能力弱的學生方面「可能係專家」，即使他本人早前獲更高Banding中學招手「過檔」，仍不忍離去，決定留在原校救亡，無奈指疫情及社會事件後學生減少，教育局無主動促成不同辦學團體的學校合併，容讓學校「自然死亡」，最終只會苦了學生。

教育局學位分配組今早開始向新來港、跨境學生派發「派位證」及「入學註冊證」，今午一度有來自多區、逾40名教職員組隊向學生及家長派發學校傳單作推銷，更疑似有中學校長也落場推銷。有首次到場的教師坦言沒想過要落場「推銷」，同時對本港出生率低感到無奈，形容為「整個行業（教育界）正面對的問題」。詳情即看：【下一頁】

另有中學教師留在學校接應，負責招待內地生及家長實地參觀。其中一名不願具名、年資達10年的中學教師向本報表示，其任教學校位於港島區，較少新屋邨落成，無新的生源補充，已預視學校在未來數年有機會跌落只開1班中一的「死亡邊緣」，惟他早前仍拒絕了另一間更鄰近居所的Band 2中學招聘機會。

該名教師指，社會事件及疫情後大量學生流失，令留港學生有更多機會流向更高Banding中學，造成學界互相搶人的惡性競爭，但他強調Band 3中學有具角色及功能，

在照顧能力弱的學生方面，我們可能是專家，加上學校都有數十年歷史。

他又形容，教育局近日推出叩門位減半的措施只是「小恩小惠」，認為當局應更主動促成不同辦學團體屬校合併，「兩個辦學團體很難貿然主動話合併」，建議例如提供資助穩定兩校教師人手過渡等，甚至縮減英文中學開班數，以應對目前英中學生英文能力變差的問題等，盼教育局帶領學界探討更多方案，而不是容讓學校自然「殺校」，

學校一殺落嚟要摺，老師會走，嗰兩三年學生好慘，最慘係學生。

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記者：馮琪雅