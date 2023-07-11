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【長期病患】「慢性疾病共同治理先導計劃」細節正式公布　一文看計劃詳情

社會 19:58 2023/07/11

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

(資料圖片)

政府於立法會文件公布「慢性疾病共同治理先導計劃」細節，計劃詳情列於如下。

 

【測試項目】 進行血壓測量，空腹血糖或糖化血紅素(HbA1c)的血液測試。

【篩查階段】  政府提供一次性定額資助 $192 ；參加者需支付一次性共付額 $120。

【治療階段】  政府資助部分診症費用，每次就資助診症向醫生提供定額資助 $162，政府建議的病人共付每次$150，已包括基本藥物費用。

【藥費資助】  政府會每季向醫生就每位參加者的 慢性藥物提供資助藥費 $103.5。政府也會為醫生安排以優惠價格向指定藥物供應商採購計劃中指定的藥物。

【目標項目達標準則】 符合目標的病人，達標獎勵將從 病人的下一個個人計劃年度開始計算。在達標後的下一個個人計劃年度開始時，病人的第一次受資助治療診症共付額將最高獲扣減 150元。

【化驗外判】 以中央採購模式外判化驗服務，進行與管理糖尿病和高血壓有關的若干檢驗（例如血液測試和尿液測試）

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責任編輯：陳展棋 

 

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