【消費券優惠】美心大家樂加推71折優惠　誠品加派電子消費券

▲ 美心集團趁第二期消費券派發，本周日（17日）加推71折優惠。（資料圖片)

政府本周六（16日）將派發第二期消費券，不少商戶都趁機加碼推出優惠吸客。美心集團表示，為配合第二期消費券派發，刺激本地消費，將延續早前推出的71折慶回歸優惠，在本周日（16 日）加碼再度推出71折菜式。除了美心 MX、can.teen 及美心Food2 推出新一輪食品外，更加入美心西餅及東海堂兩大西餅及麵包品牌，美心旗下全港共有近 300 間餐廳及店舖參與。

美心 MX 兩大皇牌套餐：「去骨海南雞飯」套餐系列（折後約 HK$41）及「枝竹火腩飯」套餐（（折後約 HK$38），在 7 月 16日當日的午市及晚市提供71折優惠。

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can.teen（中環太子大廈、長江集團中心、世紀廣場及金鐘海富中心，4間分店)：當日午市及晚市，推出「星洲蝦麵」系列（折後約 HK$46）及「招牌去骨海南雞」系列（折後約 HK$49） 71 折優惠。

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美心 Food2 兩大皇牌套餐：「白咖喱香茅烤雞髀飯」系列（折後約 HK$41）及「去骨海南雞套餐」（折後約 HK$42），同日午市及晚市於旗下三間分店推出71 折優惠。

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美心西餅：全港約 160 間分店推出軟心芝士燒餅（折後 HK$7.5）及香滑港式奶茶（280mL）（折後 HK$11.4），當日提供71折優惠。

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東海堂：全港約 80 間分店推出紅豆銅鑼燒（折後 HK$9.2）及花生銅鑼燒（折後 HK$9.2），當日 71 折優惠。

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另外，大家樂集團亦推「七一六慶回歸優惠」活動。

大家樂快餐：全港逾140間分店，7月16日推出「冬瓜盅二人小菜晚市套餐71折」優惠，原價港幣140元冬瓜盅二人餐，折後只需99元，包括兩款精選小菜及一客明爐叉燒，附送白飯及中國茶，與廣大市民同慶回歸，吸引他們在港消費，希望帶動餐飲業生意增長。

另外，誠品香港亦趁新一輪消費券，由本月15日至31日期間，派發誠品電子消費券，回饋新會員及現有會員，可在本月15日至8月13日期間使用。

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【紙本誠品消費券】套組：

誠品書店HKD30紙本消費券2張（單筆消費滿HKD300方可使用）

誠品生活HKD30紙本消費券2張（單筆消費滿HKD300方可使用）

1．領取方式：限定期間於全線誠品，以任何電子支付方式，消費單筆消費滿HKD350，即可於各店服務台領取HKD120【誠品紙本消費券】套組。

2．適用【紙本消費券】的指定專櫃：列表鏈接（持續更新）

【電子誠品消費券】會員加碼回饋：

限定期間，新會員及現有會員下載誠品HK APP並成功註冊，即送電子消費券：

【新會員】誠品HKD20電子消費券乙張（單筆消費滿HKD200方可使用）

【特選白卡會員】誠品HKD20電子消費券乙張（單筆消費滿HKD350方可使用）

【現有金卡/黑卡會員】誠品HKD30電子消費券乙張（單筆消費滿HKD350方可使用）

1．領取方式：誠品HK APP會於派發期間，自動釋出各會員相應的電子消費券。

2．如何成為新會員：立即下載【誠品_HK】APP免費登記 或於各門市服務台填寫會員申請書即可馬上申辦！誠品HK手機程式（按此下載）

*每位會員只可觸發電子券乙張

*不可與紙本券同時使用

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責任編輯：吳雋妍