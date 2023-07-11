【DSE2023】VTC提供逾140項課程1.3萬學額　2.7萬人報讀與去年相若

▲ VTC指，今年提供約1.3萬個學額，涵蓋逾140個不同程度課程。（VTC提供）

中學文憑試（DSE）下周三放榜。職業訓練局（VTC）今年提供逾140項課程合共約1.3萬個學額，報讀數字與去年月2.7萬人相若，校方表示有信心可達標填滿所有學額。今年報名人數最多的課程包含幼兒教育、社會工作，而競爭最激烈的課程包括藥劑學、飛機維修工程等。

VTC表示，目前課程已收到約2.7萬個申請，數字與去年相若。並表示有信心能夠收到足夠的學生。VTC又提到，其2022年畢業生選擇升學或就業的比例各佔一半，其中升學的有超過九成升讀政府資助升讀學士學位；選擇就業的則有約八成投身與課程相關的專業，超四分一由提供實習職位的僱主直接聘請。

VTC提供的課程中，以報名人數計算，最受歡迎的範疇為幼兒教育及社會工作，軟件工程、土木工程、電機工程及插畫設計等科目的報名人數亦都理想。如果以競受比例計算，最受歡迎的範疇則為藥劑科學、飛機維修工程、人工智能及智能科技、運動學及智能科技。與健康相關科目，包括體適能及運動營養學、生物醫學等亦同受歡迎，今年大約每4至5人競爭一個學位。

另外，VTC將於2023/24學年開辦全新「音樂製作高級文憑」課程，收生約120至150人，每年學費約3.15萬元。HKDI數碼媒體學系署理高級講師謝浩文指，課程邀請業界資深製作人擔任導師，並着重教授4大曲類，包括香港式慢歌、搖滾、電子和R&B。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：解青羽