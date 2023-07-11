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【老師搶學生】教工會：生源不隱致不良現象　教育局籲學校填補學位空缺須恪守專業原則

社會 22:12 2023/07/11

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今早有大批中學教職員向內地生家長推銷。（林宇翔攝）

移民潮下，今日（11日）的升中派位放榜日再現中學教師搶收內地生人潮。多區中學連續兩年放榜日派員到觀塘的教育局學校分配組外，仿如地產經紀般搶收內地生，料屬歷來最多人、最具規模的一年；據知另有中學續推獎學金及免費校車作招徠。有工會指，學校擔憂生源不穩，出現「搶收生」不良現象，盼當局出招穩定學界；津貼中學議會促當局減少每班人數；教育局則呼籲學校填補學位空缺時必須恪守專業原則。

教工會主席黃建豪表示，聽聞部分學校會提供獎學金及免費校車等誘因，吸引家長，或到其他學校門口攔截「叩門生」作游說，他更指，各校均擔憂生源不穩，擔憂原定獲派其校的學生，轉到他校叩門，故造成有學校為求「收多學生」的不良現象，以確保「數人頭」時符合開班要求。他對於今年再有大批教師搶學生表示遺憾，但形容教師因學生人口下降而為學校努力、主動講解課程是「無可奈何」的做法，冀當局推出更多政策穩定學界。

津中議會主席李伊瑩則說，倘教師能夠花更多時間在學生培育及課程是最理想，但明白移民潮、人口下跌為學界帶來衝擊，部分學校要更盡力招生，希望當局利用人口下降的契機，減少包括Band 1、2、3中學的全港學校每班人數，令學校照顧學生及教導做得更好。

就再有教師搶學生，教育局回覆本報時，「呼籲學校在取錄學生填補學位空缺時，必須恪守專業原則」，提及早年「三保」措施是應對暫時性的學生人口下降，教育局會持續檢視中小學學額的實際情況，以訂定適切的措施，有意合併的辦學團體或學校可向局方提出申請，如有需要，教育局會為學校提供支援和協助。

教育局學位分配組今早開始向新來港、跨境學生派發「派位證」及「入學註冊證」。綜合記者觀察及在場教師透露，截止中午，現場出現多達10間中學、逾40名的教職員，當中包括大埔、葵青、黃大仙、東區等多區中學，有在場教師稱今年是最多教師的一年。

在場人士多數以2人或以上一組形式，向內地生及家長派發學校傳單作「推銷」，今年更有人手持顯示獲派該校學生名單的紙張或平板電腦，即場「尋人」，有教師稱為保住獲派到自己學校的學生，方便家長「對名」，免被他校搶走；但亦有人向獲派他校學生作推銷；另有人高舉印有所屬地區紙張，以吸引當區家長報讀。有新移民家長指，教師吸引家長對名只是為打開話題，繼而開始推銷學校。詳情即看：【下一頁】

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記者：梁凱婷、馮琪雅

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