【MIRROR成員】姜濤為緋聞影響身邊人感內疚　坦言：唔可以呃大家我今年會好開心

MIRROR人氣成員姜濤在昨日（7月11日）任鄭裕玲（Do姐）主持的電台節目《口水多過浪花》嘉賓，談到自己入行後受是非、評論攻擊，更提到對與髮型師Lydia傳緋聞的感受，以及個人騷的準備情況。

《全民造星》過後，姜濤至今已出道4年多，他深明「食呢行飯」的條件，多次在節目中說：「我份人工包埋㗎嘛」。

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姜濤未處理腳傷

Do姐關心姜濤的身體情況，姜濤回應：「好好，我知好多人都關心我隻腳，都會keep住做好多康復嘅訓練，大家都唔駛擔心。」

姜濤早在入行前、在台灣打籃球已弄斷韌帶，入行後就更加沒有時間處理，並指在商台籃球賽後也沒有駁回韌帶，皆因需花6至9個月時間才可康復，他就因未有時間而選擇清走碎骨。他也希望有時間時可徹底處理問題，又指現時每一次跳舞後也要接受衝擊波治療。

▲ 姜濤接受Do姐訪問。（IG圖片）

姜濤：今年犯太歲犯得好應

當Do姐問到姜濤的心情如何，他說：「今年都好好嘅，哈哈哈.....原來呢行風水都真係幾靈，我以前無太留意，我今年犯太歲犯得好應，一嚟又受傷，二嚟又有好多各種嘅報導、是是非非，都應該係今年最多，有史以嚟最多。」

姜濤續指：「點樣講我都唔緊要，但有陣時講到屋企人、身邊工作人員，會影響人哋，我就覺得好對唔住大家，入咗呢一行，我某方面都預咗會係咁樣，我覺得我份人工包嘅，無論點評論或攻擊，但有時有啲無辜嘅人被無嘅事情影響，我真係會有啲內疚。」

▲ 《口水多過浪花》（節目截圖）

對緋聞感無奈

Do姐問到姜濤所指是工作人員是否包括髮型師，姜濤先苦笑，然後說：「由我啱啱入行無幾耐就有幫我手嘅工作人員，其實我同每一個身邊嘅工作人員都係咁樣相處，真係我好多工作人員都知我係點樣嘅人，但係真係因為人哋生得靚啲？高啲？就俾人寫，我會覺得係影響到人哋之後嘅生活，人哋唔係剩係做我一個，可能仲有自己嘅工作，我就會覺得好內疚。」

他指過去跟在工作人員都在公眾場合相處，「我覺得既然大家無嘢，俾大家影到沒所謂，冇嘅嘢就唔驚，但依家知道身為為公眾人物，無辦法可能要收番埋自己。」

他指自己日後與工作人員相處時會多加注意，並說：「都係嗰句，我份人工包㗎嘛，我知道做artist某方面係無私生活可言，我知道呢個道理……所以真係自己各方面再進步啲。」

▲ 姜濤與髮型師Lydia傳出緋聞。（IG圖片）

「唔可以呃大家我今年會好開心」

他表示自年頭開始已學會接受所有評論，但當被Do姐問到現時是否開心時，姜濤話：「ok啦， 一般啦。我唔可以呃大家我今年會好開心，但我會朝住令我開心嘅方向行。」

Do姐問他知不知道為何這麼喜歡他，姜濤稱從粉絲口中得知除了作品外，還有他的人品，他希望可以保持正能量感染別人。

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準備8月個人騷

姜濤早前宣布自己會暫別IG，專心籌備8月的3場個人騷。他指自己早在今年年初已有數月沒玩IG，「網上有好多負面嘅報導令我好想關閉呢啲平台，嗰陣時就發現我嘅生活可以好專心，好多時會比呢啲嘢搞到有少少分心，我都幾enjoy唔玩IG，依家都幾好，淨係focus喺演唱會。」

他指曾為個人騷的概念糾結了一些時間，他覺得《鏡中鏡》中的「我是濤」給他很大的靈感，「我希望可以好似水、好似浪濤一樣，無論經歷幾多風波都好，都希望自己內心歸於平靜。」

他稱個人騷的準備情況很好，並指獲得自己很仰慕的人幫忙，「佢係一個……我諗如果大家佢幫我的話，大家都會好開心同surprised，喺舞蹈方面，呢一個真係大師級嘅人物，佢幫我做成個編排。佢開頭都係唔得閒，之後就都好好地抽咗一啲時間去幫我，好完美地match水呢個topic。」

▲ 姜濤將於8月在亞博舉行3場個人騷。（IG圖片）

姜濤：以前食嘢都會開心

另外，姜濤直認自己是肥仔底，受傷後又沒有做運動，加上自己之前不開心有壓力，只好不停吃。他稱︰「我真係飲水都會肥，只好努力、無藉口。依家漸漸地唔開心嘅程度係會令我食嘢都唔想食，以前食嘢都會開心。我媽咪都話總之你做呢一行，要多謝每一個讚你、攻撃你嘅人，其實你一定要肯去聽。」

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