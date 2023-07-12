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【騙婚騙財】男子交友網扮醫生9年與15富家女結婚　因一破綻穿崩遭揭發惡行

親子 09:40 2023/07/12

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印度男假冒醫生，9年與15名富家女結婚騙財。（iStock圖片）

近年用交友網結識對象是新常態，但也要提防被騙。印度一名35歲男子謊稱自己是醫生，9年來利用交友網站成功與15名女子結婚，詐騙財物和現金，沒想到竟因一個破綻「穿崩」，被其中一名潛在受害人揭發惡行。

據印度媒體報道，印度邁索爾市（Mysuru）35歲男子納亞克（Mahesh KB Nayak）在交友網站上謊稱是醫生，自2014年以來在交友網站上假冒醫生和工程師身份，詐騙至少15名女子與他結婚，其中4名女子更為他生了孩子。

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當地警方今年初接到報案，發現一名男子假扮工程師騙婚，其後又接到另一女子報案，指被男子騙婚後，對方搶奪她所擁有的名貴珠寶和大筆現金後逃走。
警方成立專案小組調查，最後找到行騙多年的納亞克，發現他不但假扮醫生，還在當地設立了一間假診所，甚至聘請了一名護士幫忙，成功騙得多名女子與他結婚。

納亞克已被捕。（Twitter圖片）

然而，今年1月，納亞克再重施故技與一名女子結婚，之後他就不斷騷擾對方索要開診所的錢，對方拒絕後，他就偷走珠寶和金錢逃去無蹤，女子氣憤報案。其後，有曾被納亞克追求的女子亦向警方表示，自稱是醫生的納亞克英文太爛，引起她的懷疑，所以拒絕其求婚。

納亞克被捕後，警方發現他只有小學學歷，而大多受害人來自富有家庭或有良好學歷，組常上不依賴納亞克，而且發現被騙後都不好意思報案。警方從納亞克身上取回屬於受害人的兩輛汽車、7部手機、20萬印度盧比（約2萬港元）現金和珠寶，同時發現他曾被父親指控謀殺未遂，相關案件仍在調查中。

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責任編輯︰王明芳

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