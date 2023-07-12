【樂壇天后】鄭欣宜神隱3個月終蒲頭　自彈自唱《有天我會好》憑歌寄意

歌手鄭欣宜神隱3個月，引來無限揣測，令人擔心，繼早前被李玟胞姊李思林間接踢爆抑鬱病復發。

認情緒曾出現問題

昨日（7月11日）再有報道指欣宜早前曾經接受訪問，直認情緒曾經跌至谷底，甚至認為自己連呼吸、生存都是錯，最終向心理專家求醫，之後從2020年開始定期行山、跳舞，分散注意力。有指欣宜的花店老闆男友Derek亦暫時放底工作，貼身照顧女友度過難關，好友亦陪伴在側。

▲ 欣宜自彈自唱。

欣宜最新照片 憑歌寄意

昨晚欣宜的髮型師好友Benjamin，在社交平台上載欣宜自彈自唱的片段，片中所見，欣宜穿上印有「香港女歌手」字眼的Tee恤，自彈自唱其歌曲《有天我會好》，Benjamin則以英文留言：「我喜歡她唱歌給我聽。」

雖然欣宜唱功依舊，但身形消瘦不少，而《有天我會好》的歌詞亦十分正面：「有天我會好 不急着擁抱。」、「不要多餘的打擾，我會把自己顧好。」、「有天我會好，和從前一樣，真的沒事別同情」等。

未知欣宜是否憑歌寄意，叫大家不用擔心她，一班網民紛紛留言為她打氣，並表示很掛念她，會永遠支持她。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最新影片推介：周奕瑋專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R