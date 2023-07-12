【移居加國】「救生艇計劃」Stream B下月放寬　涵蓋更多工簽及撤學歷限制

▲ 加拿大「救生艇計劃」Stream B下月放寬，涵蓋其他工作簽證及取消學歷限制

加拿大政府在當地本周二（11日）公布再放寬香港「救生艇計劃」修訂細節，宣布取消Stream B的學歷限制，意味着在加拿大滿足Stream B工作條件的香港人，毋須再受「5年內在認可課程的專上院校畢業」的學歷限制，即可經Stream B申請成為永久居民，8月15日生效，至於計劃細節將視乎申請人數及計劃推出後的情況而定。

此外，目前只有經開放式工作簽證（OWP）申請永居的香港人受惠於Stream B，日後持工作假期（Working Holiday）簽證或其他工作簽證的香港人，只要成功在加拿大工作滿一年，皆可以Stream B申請永居身份。

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移民部長Sean Fraser形容是新安排是雙贏，既可支援有需要的香港人，亦可以讓加拿大企業獲得具經驗的人力，補充當地勞動力短缺，目標在2023至2025年吸引145萬新移民。

Sean Fraser早前於2月6日已宣布放寬開放式工作簽證（OWP）的申請資格，將由「5年內在加拿大及海外至少兩年認可課程的專上院校畢業」延長至10年，OWP截止日期亦延至2025年2月7日。

截至今年4月30日，經「救生艇計劃」成功申請永久居留權人數為3,122人，其中 2,358人經stream A申請、764人經Stream B申請。

救生艇計劃的截止日期為2026年8月31日。

良民證方面，聯邦政府暫未有意放寬。有議員表示如果申請者是因《港區國安法》或和平示威被捕，皆有機會被豁免出示良民證，而政府亦需考慮加拿大的國家安全。

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記者：鄧凱文