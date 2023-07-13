【黃斑病變】右眼突出血後失明揭患黃斑病變　港婦接受眼內注射保僅餘視力

▲ 譚女士右眼失明後左眼亦出現視力衰退，在3年內打了14針才得以保住僅餘的視力。

黃斑病變、白內障及青光眼並列全球三大致盲疾病，根據國際流行病學推算，香港約有50萬人患有不同程度的黃斑病變。而醫管局資料亦指出，香港每年有3,000宗「濕性老年黃斑病變」新症。

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港大醫學院臨床醫學學院眼科學系助理教授馮兆基醫生指出，黃斑病變大致上可以分為乾性和濕性。前者屬早期病變，基本上不會對視力造成影響，定期觀察病情即可；然而後者代表病情已進入後期，視網膜和脈絡膜出現不正常的血管增生，並導致滲漏和出血，使黃斑區內的感光細胞受到破壞及結痂，從而造成視力嚴重衰退甚至失明。馮醫生表示，晚期黃斑病變一旦發病，嚴重者可在數周時間內致盲，因此需把握發病後1至3個月的黃金治療期。

目前阻止黃斑病變惡化的主要方法為眼內注射藥物，透過將血管內皮細胞生長因子抑制劑直接注射到眼球內，達到暫緩視力衰退的效果。而為了達到有效的藥物濃度，治療需要加載期；一般來說，頭3至4個月需每月打一針，如果情況有所緩解便可按醫囑延長注射間隔。不過馮醫生表示，由於醫護人手長期不足，大部分病患在情況穩定後便會停止注射，直到病變復發才再次接受治療。

晚期黃斑病變患者1周後右眼失明

74歲的譚女士10年前在街上突然發現自己的右眼出現血泡，僅僅一個星期後便完全失明。幾年後，她的左眼亦開始出現視力衰退的情況，但獨居的她當時因為經濟原因，加上沒有意識到病況嚴重而未有及早進行治療。

直至2020年，譚女士的左眼出現黏笠的感覺，到公立醫院求醫後才發現自己已進入黃斑病變晚期，左眼的黏笠感估計便是因出血導致。醫生指她需要接受眼內注射才能保住剩餘的視力，並為她排期接受眼內注射。然而眼內注射費用高昂，即便是在公立醫院接受治療亦需$6,500至$6,800，視乎使用甚麼牌子的藥物。

譚女士自費打了第一針後，在醫務社工的協助下得到非牟利機構支援打了3針，並在之後成功申請政府資助再打3針，順利將左眼視力維持在4成左右。然而好景不常，她的黃斑病變在2022年復發，於是再打了7針，3年內一共打了14針；雖然成功保住左眼視力，但也僅剩2成。為了能夠支撐生活及治療開支，從事會所清潔工的譚女士堅持繼續工作賺錢，並坦言十分害怕失去視力：

我是獨居長者，看不見的話就無法工作，連帶在生活上也會有很多困難。

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目前在公立醫院排期接受眼內注射，平均需要等候6至9個月，容易導致病患錯過黃金治療期。有見及此，港安醫院慈善基金（司徒拔道）亦將推出「眼內注射港安資助計劃」，服務正在公立醫院等候眼內注射的黃斑病變兼60歲以上患者。港安醫院慈善基金項目總監梁瑋莉表示，只要符合以下條件便可申請資助，交齊資料最快可以在一星期內完成批核並安排注射。

年滿60歲或以上的香港永久性居民

醫院管理局轄下病人，並在公立醫院等候排期接受藥物注射

個人每月收入不多於港幣＄25,000

個人資產上限不多於港幣＄500,000（不包括自住物業）

必須備有醫院管理局發出有關之覆診及需要接受眼內注射的証明

未有參與現時醫院管理局就黃斑病及糖尿黃斑水腫的特別資助計劃

未受惠於其他眼內注射藥物資助計劃的人士

以醫療保險索償的患者不能參加此計劃

每名受助人最多可獲資助2針，患者每針需付$5,000，當中已包藥物價錢及醫生費用。

電話: 2835 0569

Whatsapp: 9765 2061

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記者：陳慧靈