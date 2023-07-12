【口腔健康】不刷牙恐增認知障礙症風險？　日本研究：每少1隻牙腦退化速度快1年

▲ 有日本研究指出，每少1隻牙腦退化速度快1年。

做好口腔護理對維持整體健康相當重要。日本一項研究發現，牙齒與牙齦的健康狀況或與大腦海馬體（Hippocampus）退化萎縮有關，患較輕程度的牙齦疾病人士，每少一隻牙腦部退化速度恐加快1年。

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日本仙台市東北大學醫院口腔機能科講師山口哲史帶領研究團隊，針對55歲以上的成年人，進行牙齒健康程度及病史調查，並測試他們的記憶力，再對172名沒有記憶力衰退的人士，展開為期4年的追蹤，觀察測試者的牙齒數量、牙齦疾病，以及腦海馬體的萎縮情況。而海馬體的萎縮程度一般被認為與患上阿茲海默症（老人癡呆症、失智症）有關。

研究團隊發現，牙齒數量、牙齦和腦部狀態3項因素存在一定關聯。其中，患有輕微牙齦疾病、牙齒數量愈少的人，左側海馬體萎縮速度愈快，平均每少1隻牙，大腦退化速度加快1年；反之，若牙齦疾病較嚴重，牙齒數量愈多，海馬體萎縮速度愈快，平均多1隻牙，退化速度加快1.3年。

山口哲史表示，研究未證明牙齦疾病或牙齒脫落直接導致大腦退化，但反映存在一定關聯性。他又指，維持牙齒、牙齦健康、不僅影響口腔衛生，亦有機會影響大腦，而適當剝除不健康的牙齒，比保留它們，有助維持牙齦，甚至大腦健康，因此建議大眾定期進行牙科檢查。

該項研究已於7月刊登在醫學期刊《Neurology》。

認知障礙症十大警告訊號

認知障礙症是常見疾病，據精神健康檢討報告（2017）指出，香港患有認知障礙症的患者高達100,000，接近長者人口十分之一。

導致認知障礙症出現的病因不一，其中以阿茲海默症為最常見，佔香港長者病例約65%。其次是血管性認知障礙症，另外柏金遜病型認知障礙症、甲狀腺機能衰退，以及維他命B12缺乏等，都是致病成因。

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患者早期會有健忘、情緒可能有改變，包括感到抑鬱和焦慮等，中期會有溝通愈來愈困難、漫無目的地徘徊、反覆提問等情形出現。

當病情發展至晚期，更會無法辨認親友、大小便失禁、行為可能變得更異常。要預防患病，宜多做體能活動，保持健康生活模式。

1分鐘初步自我測試

AD8 是一項自我測試的篩選工具，用以對認知障礙症作出初步評估，以下8題中有2題或以上情況，必須加以留意，宜找專業人士再作評估：

1.判斷困難，例如無法下決定、判斷出錯、難以決定財務安排、思考出現問題等。

2.對活動或嗜好的興趣下降。

3.相同的問題、故事和說話不斷重複。

4. 學不會或很難才學會使用工具、設備和儀器，例如電腦、音響、微波爐和遙控器。

5.忘記正確的月份和年份。

6.處理財務變得困難和吃力，如計算銀行帳戶的收支、報稅和繳費。

7.記不住正確的約會、看醫生時間。

8.日常出現思考或記憶問題。

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責任編輯：羅嘉欣