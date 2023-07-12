【膽結石】腹痛半年以為胃病　婦人檢查驚揭膽內藏數百膽石恐致癌【附胃病VS膽石解說】

▲ 腹痛半年以為胃病，婦人檢查驚揭膽內藏數百膽石恐致癌。

出現腹痛需注意，可能患有結石。近日，内地一名66歲王姓老婦，因腹痛半年，以為是胃病，求醫時竟揭膽内塞滿數百粒如「魚子醬」狀的結石，所幸最後透過手術成功取出。

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綜合内地媒體報道，66歲的王婆婆腹痛長達半年，出現噁心、嘔吐等症狀，以為是胃病，但長期吃藥情況也沒好轉。3日上午，王婆婆的女兒帶她前往醫院檢查，結果發現膽囊内全是滿滿的結石，看起來猶如魚子醬。

武漢普仁胡海膽石病醫院黃子鋒醫生指出，磁力共振（MRI）檢查結果顯示，因為老婦膽囊裡的結石導致膽囊炎，才會引起腹痛和胃腸道反應。

如果不及時進行手術，極有可能會引起癌變。

4日下午，醫生為王婆婆進行30分鐘的手術後，成功取出數百粒結石，並順利切除膽囊，沒有出現滲血滲液情況，術後4小時，王婆婆便能下床活動。王婆婆表示，「平時總是隱隱作痛，又老想吐，我真以為是胃病，誰知道竟然這麽嚇人，還好及時發現處理了。」

胃病VS膽結石

醫院常務副院長江帆解釋，胃和膽囊同屬消化器官，又同樣位於上腹部，因此症狀難以區分。胃病一般會在進食前飢餓狀態下出現，膽結石則多在進食後；胃痛的發作部位大多出現在左側中上腹，膽囊結石引發的腹痛、悶脹不適則大多在右上腹，有時還會在右肩胛骨或右後背心的位置。

他强調，膽囊結石的形成和飲食習慣有很大的關係，高脂肪、高膽固醇、高糖、高鹽的飲食，以及暴飲暴食、長期節食、過度減肥等，都會導致膽汁分泌異常，形成結石。

江醫生提醒，如感到不適，建議即使前往專業醫院進行檢查，透過超聲波檢查和胃鏡來準確判斷是膽結石還是胃病。若確診為膽囊結石，應儘早進行手術治療，避免造成更嚴重的後果。

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責任編輯：羅嘉欣