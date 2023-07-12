【網上言論】李盛林牧師被指消費兒子病況　So Ching貼文反擊為Mo爸平反

COLLAR前成員蘇芷晴（So Ching）於5月時宣布退團，So Ching退團後重回跳舞老師行列，她教的班仍是每次開班都會爆滿，足見大家非常支持她。

即使她不再在幕前出現，惟其一舉一動仍備受關注，So Ching亦不時在社交平台分享跳舞點滴，又藉平台抒發感情。

【重新出發】So Ching退出COLLAR重返舞蹈老師崗位 蘇芷晴與朋友開班展笑容

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有網民指阿Mo爸爸「消費」兒子

至於其男友李啟言（阿Mo）至今仍需留院接受治療，其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展。

不過近日有網民留言指李盛林牧師「消費」阿Mo：「你老竇日日怨埋班醫護，一時又話你用機械行到，一時又話你進展得好慢，一時又笑你話你張床先係舞台，連你膀胱都拎埋出黎講，不經不覺都你個老竇都消費咗你一年。」

▲ 李盛林牧師每星期都會透過代禱信交代阿Mo的進展。

So Ching反擊

未知So Ching是否有留意網民的言論，昨晚（7月11日）在社交網以黑底白字發文「消費？」疑為阿Mo爸平反，之後又晒出另一張貓貓照片，透露心情不佳，幸好有貓貓陪伴。

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