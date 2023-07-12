【九霄驚魂】航班遇「晴空亂流」　空姐護乘客遭抛飛艙頂撞碎安全指示燈

▲ 航班遇「晴空亂流」，空姐護乘客遭抛飛艙頂，撞碎安全指示燈。

搭飛機時最怕遇到亂流導致嚴重顛簸。日前，一架中國内陸航班在空中遇上「晴空亂流」，接連2次顛簸使機艙内一片混亂，有空姐為保護乘客，更遭抛飛艙頂受傷。

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綜合内地媒體報道，本月10日，中國國際航空CA1524航班在下午3點24分由上海飛往北京。飛行途中，客機遇到2次顛簸，又以第2次最為嚴重。據機上乘客綜述，該航班乘客數不少，航程前半段飛行平穩，直至後半段、距離落地前約半小時左右，飛機發生第一次顛簸下墜，但持續時間只有1至2秒。由於有些乘客正離開座位去洗手間，空中服務員廣播通知需回到座位坐好，並扣上安全帶。

然而僅隔數秒，一名年約40歲的乘客正步出洗手間、由空姐攙扶返回座位時，飛機就發生第二次顛簸。這一次，飛機明顯下墜，空姐立即抱著乘客進行保護，卻雙雙遭抛飛撞上艙頂，連安全指示燈都被撞碎。

機艙内陷混亂 平安降落後群起鼓掌

乘坐該航班的中國地質大學（北京）副教授邢立達，在微博回憶事發景況。他透露，事發時自己一直繫著安全帶坐在座位上，所以未有受傷，但卻目睹了空姐和乘客被抛飛的一幕：

安全出口的告示砸碎了，「出口」標誌還掉到了我的腳下；天花板頂面被撞得露出了管線。

還有乘客回憶，空姐和乘客遭抛飛後又被摔到走廊上。乘客的額頭破損、腰部扭傷；空姐則右臂被劃破。同時還提到飛機嚴重下墜時，現場所有人都在尖叫，「當時枕頭、礦泉水瓶和手機掉了一地」、「沒繫安全帶的都砸到飛機頂去了」。

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所幸的是，飛機在恢復平穩至落地期間，未再出現類似狀況，飛機順利於下午5點18分降落北京機場。邢立達讚揚空中服務員反應迅速、專業冷靜，又表示在亂流結束後，空中服務員就立即詢問飛機上是否有醫護人員，正好有一位護士乘客出面，幫助了兩名傷者止血。另外，機上乘客也在危急時刻展現了彼此互助的溫暖舉動，不少人自發協助、安撫周圍乘客；所有人都在落地後為機組鼓掌。

專家分析顛簸原因

「晴空亂流」 ( Clear Air Turbulence，CAT)，意指飛機飛行過程中所在環境風向和風速發生瞬間變化，導致高度的瞬間變化。資深機長陳建國分析，CA1524航班或許因遇上紊亂氣流，而飛機機載雷達無法探測。據悉，當日此航路上確實有雷雨天氣，所以飛機在飛越濃積雲或積雨雲雲系中時遇到強對流，就會產生強烈顛簸。

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責任編輯：羅嘉欣