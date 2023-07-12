【請一日假去旅行】陳懿德拍旅遊節目獻第一次　準備多套戰衣分享防走光貼士【多圖】

▲ 陳懿德首次拍攝旅遊節目。

TVB旅遊節目《請一日假去旅行》第二輯播至中山江門篇，由麥長青、譚玉瑛、陳懿德、邵初擔任主持，首次拍攝旅遊節目的陳懿德跟TOPick透露帶備了多套戰衣隨行，又大方分享防走光貼士。

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首拍旅遊節目

陳懿德表示很開心，「因為係我第一個旅遊節目，仲要今次嘅行程估唔到咁多好野食，咁多好野玩！」

她自認是吃貨，「最正就係可以攞正牌瘋狂食野！今次有好抵食嘅全牛宴，石岐乳鴿，同埋東升脆肉鯇。開頭我都好好奇呢啲香港都有，點解去到個到食呢？食完就明點解要特登去到嗰到食，可能係我食過最好食嘅乳鴿同脆肉鯇！今個星期兩集你睇我食，就會知有幾好味！直頭導演話：嘩，停咗機啦喎，你仲係咁係到食。」

吃得滿足之餘，她亦嘗試了很多第一次，「好似自駕遊、騎馬、揸飛機咁。呢三樣野係我一路都好想試，估唔到今次竟然試哂！真係好surprised。搞到都心思思想考返個機師牌。」

她坦言：「最開心係被讚，睇我食嘢同玩係Feel到我真心Enjoy，嗰種開心係感染到睇嗰個。」

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做足準備功課

由於今次的拍攝需要在內地自駕遊，陳懿德於拍攝前做足準備，「我之前係無試過係內地揸車。所以拍攝前都特登去操車，感受下當地揸車嘅文化。」

她透露：「為咗配合返啲環境同氣氛，我帶咗超過十套衫同十套泳衣。但最後都著唔哂，就當推個重啲嘅喼當係小小嘅運動。」

她又說：「做定功課睇下去嘅地方嘅資料，網民有咩評語，個地方出名咩。同時都會睇下之前嘅旅遊節目，參考下人哋嘅做法，再諗自己應該點做。同埋髮型都特登上網學幾個，咁觀眾都多啲嘢睇！」

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防走光貼士

陳懿德於節目內以泳裝造型示人，她大方分享防走光貼士，「出發前我都會試一試先，ok先帶去。痴定膠紙，有得打底就打定，同埋望多兩眼先出門口！」

她表示：「去旅行咩都可以唔帶，但一定一定會帶相機！因為要影好多靚相🤣🤣咁仲要帶一個可以互相影相嘅旅伴。仲有頸枕，因為要係飛機或者車抖足精神，就可以多啲energy去玩！」

她又說：「同埋for身體會帶酵素、腸胃藥同感冒藥，而備不時之需。同埋消毒噴霧，去消毒下房間。」

記者：梁樂欣

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