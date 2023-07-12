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【夫妻關係】丈夫每日匿廁所「自我解決」查詢性服務　懷孕港妻呻：我接受唔到

親子 12:20 2023/07/12

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丈夫每日匿廁所3小時自我解決，更查詢性服務，懷孕港妻坦言無法接受。

孕婦與丈夫如何處理孕期性生活，隨時影響夫妻關係。有懷孕港妻在網上討論區呻，丈夫日日都躲在廁所3小時以上，相信他是在「自我解決」，她更發現丈夫與其他女性通電話，更問對方可以提供甚麼服務，令她懷疑對方是性工作者。

有港妻在「親子王國」討論區以「大肚婆玻璃心」為題發文，她表示，自己現時懷孕中，而丈夫幾乎每日都躲在廁所3小時以上，她坦言知道對方在裡面做甚麼，

我而家解決唔到佢嘅需要，佢唯有自己搞掂，OK無問題我明白，但洗唔洗咁密同咁耐？

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港妻表示自己曾開口責備過丈夫，對方雖答應不再如此，但其後仍是重蹈覆轍。近日，港妻更聽到丈夫與其他女性電話聊天，他問對方有甚麼服務，她知道那些女性是收費的性工作者。她知道丈夫只是聊天，因為他每天下班就回家，並沒有機會約出去，但港妻坦言接受不到。

有網民直言，如果老公有心偷食，午飯時間已可偷走出去，不過事主回應指，老公公司附近沒有相關服務，最近都要半小時才到，而且老公9成人工都上繳予她，估計沒有多餘錢開房。

有人則勸喻人妻好好佗B，「諗太多對個細都唔好」；亦有人認為，即使懷孕也可以有性生活，「最佳方法係你滿足到你老公，佢咪唔會出去」。

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孕期性生活注意

台灣資深婦產科醫生蘇怡寧過往曾於其facebook專頁分享，行房本來就是一件讓自己快樂的事，不要太激烈沒有不舒服就可以，如果孕婦擔心可以使用避孕套，這樣可以避免精液物質刺激子宮收縮，至於前三個月和後三個月要比較注意，

沒有不舒服也沒有一定要特別避免，除非你有特殊的醫療原因醫師交代不適合，譬如說；有早產跡象流產病史或是前置胎盤等。

根據本港衛生署資料，孕婦在懷孕期間可以繼續性生活。只要避免過分劇烈的性交動作及壓迫孕婦的腹部，性行為並不會影響胎兒。性交時若下腹出現脹痛不適、陰道流血及穿水等，均屬不正常現象，應立即停止性交行為及盡快見醫生。不過，妊娠36周以後應避免陰道性交行為，以防胎膜早破。

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責任編輯︰王明芳

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