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【UFI未來動向】2025年國際展覽業協會全球年會將於香港舉行 同時於大灣區舉行附加增值活動

休閒消費 11:03 2023/07/12

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國際展覽業協會(UFI)宣布將於亞洲國際博覽館（亞博館）舉辦第 92 屆全球年會，並於大灣區舉行不同附加增值活動。 UFI 主席麥高德表示：「2023 年及 2024 年的 UFI 全球年會分別於美國和德國舉行，而 2025 年 的全球年會選址香港，除了總結這個在環球主要展覽市場進行的多年巡展外，亦象徵 UFI 的環球成員透過香港進入大中華市場。此外，我們屆時將藉此盛會慶祝亞洲國際博覽館成立 20 週年。」

亞博館的航天城全力發展

亞博館行政總裁陳芳盈女士補充：「亞博館位處中國高速發展的大灣區核心地帶，正好向全球 展示這個充滿活力的市場，以及其協同效應和優厚發展潛力。 2025 年亦將見證大灣區的另一 個重要里程碑：亞博館所在的航天城正發展得如火如荼，全新跨境設施逐漸落成。作為一個持 續為市場增值的大型展覽、會議及獎勵旅遊地點，亞博館熱切期待為全球訪客提供精彩非凡的 博覽盛事體驗，並協助他們釋放龐大潛在商機。」

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UFI 全球年會是全球最大的展覽業年度會議，雲集來自不同國家的數百名業界領袖互相交流及 學習，現已成為業界人士不容錯過的盛會。每屆全球年會都在不同地區舉辦，印證 UFI 的全球 影響力，而 2025 年的全球年會將是自 2019 年後首度重臨亞太區。

UFI先後在美、德舉行展覽

UFI 全球年會在每年11 月於重要的環球商貿展覽地點舉行，今年選址美國拉斯維加斯（2023 年 11 月 1 日至 4 日），而明年將於德國科隆（2024 年 11 月 17 日至 20 日）舉行。其他曾於近年舉行全球年會的城市包括：馬斯喀特（阿曼）、鹿特丹（荷蘭）、曼谷（泰國）、聖彼得堡（ 俄羅斯）、約翰內斯堡（南非）、上海（中國）、米蘭（意大利）及波哥大（哥倫比亞）。

UFI 成立至今約 100 年，2000 年亦曾在香港舉行地區性會議。UFI 歡迎任職於協會成員公司的 50,000 多名專業人員參加，除了藉此與環球同業交流外，亦可透過精心策劃的活動，了解與展覽業有關的策略主題、最新趨勢及挑戰。

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