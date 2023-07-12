【食用安全】易潔鑊1成分被列為毒化物台灣禁用　盤點6款不含致癌物PFOA之選

▲ 一種常用於易潔鑊中的成分，被台灣列為毒化物禁用。

易潔鑊容易清洗又不易黐底，是入廚好幫手。但台灣環保署近日卻預告，將列一種早期常用於易潔鑊的成分——「全氟己烷磺酸（PFHxS）」為毒性化學物質，除了研究試驗及教育用途外，將全面禁用。

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綜合台媒報道，台灣環保署在本月11日公布，為因應聯合國持久性有機污染物斯德哥爾摩公約，預告將修正「列管毒性化學物質及其運作管理事項」，列「全氟己烷磺酸」（PFHxS）為第一類毒性化學物質，擬今年年底前正式施行。

環保署毒物及化學局長謝燕儒接受台媒訪問時表示，PFAS是人工合成化學物「全氟多氟烷基物質」的總稱，包含高達上千種，用途廣泛，具防水、防油、耐高溫、難分解等特性，早期常用於易潔鑊、防水衣物、食品包裝等。

然而，「PFAS家族」亦因不易分解而有「永久化學物」之稱，人體若不慎攝入，留在體內的時間將會非常長，難以排出。若是孕婦，則甚至有可能會傳給胎兒。而過往國際間也曾有科學實證，PFAS與甲狀腺病，甚或癌症等有關聯，近年已在國際逐步禁用。

6款標明不含致癌毒素PFOA易潔鑊

在「PFAS家族」中的PFOA（全氟辛酸）一直備受外界關注。曾有指易潔鑊塗層所用的物料PTFE，在煮食時可能會釋出可致癌毒素PFOA。而TOPick亦曾檢視過市面上6款標明不含PFOA的易潔鑊，點擊睇下圖：

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塗層有脫落或刮花 最好停止使用

消委會曾稱，有試驗顯示PTFE在高溫（＞350°C）會分解，並釋出有毒氣體，溫度越高，釋出的毒氣越多。根據內地食品安全標準，容器內壁的PTFE塗料的使用溫度限制在250°C以下。

不過日常煮食方法如蒸﹑炒﹑煎﹑炸等，溫度一般不會超過250°C，例如用易潔鑊來煎肉，正常是不會釋出PFOA或其他有毒氣體。

綜合資料，易潔鑊塗層在3種情況下容易受破壞，並可能釋出有毒物：

乾燒易潔鑊

用尖利鑊鏟或清洗時刮破

高溫煮食後即用凍水沖洗

中文大學生物化學系副教授陳竟明過去曾表示，目前研究顯示，易潔鑊表面塗層含有的化學物質PTFE或PFOA，有可能會引起健康風險。易潔鑊經過長時間使用，或會釋出化學物，而且不同公司，質素都不同。若市民觀察到塗層有脫落或刮花，最好停止使用。

他曾提醒，如易潔鑊屬無牌子、無標明是使用甚麼塗層物料製造，就更要避免購買，同時謹記不可貪平，以免購買了生產過程不明的易潔鑊。

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責任編輯︰羅嘉欣