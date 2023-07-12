【#ME TOO】爆有受害人輕生律師團隊相助　小紅老師轟NONO：隨機殺人魔

▲ 網紅「小紅老師」大爆NONO性侵案受害人不少。

台灣諧星NONO（陳宣裕）被爆性騷擾事件，其中一名受害者網紅「小紅老師」向NONO作出提告，包括涉嫌性騷擾、性侵未遂、性侵未成年等5項罪。

昨日 (7月11日) 網紅「小紅老師 」於社交平台撰長文，當中提及在她提告後，聯繫她的受害者人數不斷增加，更怒轟NONO：「隨機殺人魔」。

▲ 小紅老師於Facebook撰千字文。

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輕生者腦內有血塊

小紅老師稱受害者「已經遠遠超過可以想像的數字」，以英文字母化名已不夠用，當受害女生跟她憶述事件經過時，有人崩潰大哭、有人被威脅恐嚇，亦有人懊悔輕生，她說：「這不是拍電影，這是真真實實存在著。」

根據台媒報道，小紅老師親自證實有受害者輕生未遂，雖然成功獲救，但腦中還有血塊，情況未穩定，她說：「我上次陪她3小時，真的怕她隨時崩潰」。

小紅老師續說，開始時並沒有受害者會想到可以司法制裁NONO，而NONO神隱至今，她亦被外界嘲諷「雷聲大雨點小」，不過待她出面提告後，願意受訪的受害者已愈來愈多，她鼓勵受客者：「怎麼可能不再勇敢ㄧ次！」

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好心人助組法律團隊

另外小紅老師還感謝這段日子，不少網友提議開放募款受害者們的官司費用，當中網紅「486先生」（陳延昶）還主動伸出援手，幫忙組法律團隊打官司。

小紅老師說：「大哥說不需要擔心害怕，他會幫我們組一個法律團隊來打這場官司，該吃吃該喝喝該玩玩就去吧！過好自己的生活，其他他會處理。」

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不過仍有許多受害者有家庭，甚或不想讓家人知道曾被性騷擾或性侵，小紅老師說：「這種連收到傳票都怕會影響到人生的恐懼，大家能明白嗎？揭開傷痛是需要巨大的勇氣。謝謝律師團隊減少了大家的擔憂，解決掉很多問題和步驟，不用跑來跑去還能正常工作生活」，

因此，小紅老師向一眾受害女生說：「我們不需要害怕，現在該害怕的是陳宣裕！他做過多少事他自己最清楚。」

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