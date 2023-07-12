【理財遊戲】金管局推出原創理財教育桌上遊戲 7.19書展設兒童免費試玩區

▲ 金管局推出原創理財教育桌上遊戲《$mart理財321》，讓小學生在模擬情景下體驗購物時以不同支付方式付款，從中學習使用不同支付方法時要注意的事項。

金管局一直致力加強公眾對金融服務的認識。隨着科技發展，網購及電子支付愈趨普及，金管局推出原創理財教育桌上遊戲《$mart理財321》，讓小學生在模擬情 景下體驗購物時以不同支付方式付款，從中學習使用不同支付方法時要注意的事項。由7月19日開始，書展更設立兒童免費試玩區，家長可以帶小朋友到場互動。

家長可透過這個遊戲，教授子女基本的理財知識、簡單的金融科技概念及使用網上銀行服務的網絡安全小貼士，從小培養他們成為精明及負責任的金融服務消費者。

最新影片推介

《$mart 理財 321》遊戲簡介

《$mart理財321》是由社會企業樂在棋中替金管局設計及出版，適合8歲以上小朋友玩，可供 2 至 4 個玩家參與。遊戲的圖版上會模擬真實的社會場景，設有各類型的商店，如超市、日用品店、書店、電子產品店等；而玩家會獲派指定金額的 現金及不同的付款卡，並須完成指定任務。

▲ 金管局推出原創理財教育桌上遊戲《$mart理財321》，讓小學生在模擬情景下體驗購物時以不同支付方式付款，從中學習使用不同支付方法時要注意的事項。

玩家可透過身歷其境學習不同理財概念：

1. 認識不同的支付工具：玩家須以不同的支付方式，例如現金、儲值支付卡、 手機支付、信用卡、提款卡購買物品；

2. 學習善用金錢：玩家會學習在購物時分辨「需要」和「想要」的物品；

3. 認識儲蓄的概念、收入的來源及基本的銀行服務：玩家要完成儲蓄和賺取工 資的任務。除了可以打工賺取收入，亦可到銀行開立存款戶口並賺取利息；

4. 建立負責任的消費態度及正面的金錢觀念：玩家以信用卡付款而未能如期還 清所有欠款會被罰款、曾參與慈善活動的玩家會獲嘉許；

5. 加強網絡安全意識：遊戲中的賞罰機會卡會列出各種正確和錯誤使用網上銀 行服務及進行網購的情境，例如需要定期轉換網上銀行的密碼、不應使用不 明Wi-Fi進行網購等。

為增加刺激和互動性，遊戲的過程中玩家有機會與對手進行對決小遊戲。《$mart 理財 321》遊戲介紹影片: https://youtu.be/IaTy6e-dhkM

▲ 遊戲圖版及其他配件。

推出時間及書展活動

《$mart 理財 321》將於 7 月 19 日在香港書展 2023 正式推出，市民可到設於 3 樓兒童天地的金管局攤位（3D-A08）試玩及購買。除了免費試玩區外，攤位亦設有互動遊戲區及打卡位，小朋友可即場試玩遊戲，齊齊邊玩邊學，更可獲得精美實用的紀念品。《$mart 理財 321》其後亦會於金管局的資訊中心、樂在棋中的門市及網店出售。

書展攤位詳情︰

地點︰香港灣仔博覽道一號

香港會議展覽中心 3 樓兒童天地 3D-A08 攤位

日期︰ 2023 年 7 月 19 至 7 月 25 日（星期三至星期二）

時間︰ 2023 年 7 月 19 - 20 日（星期三至四）

上午 10 時至晚上 10 時

2023 年 7 月 21 - 22 日（星期五至六 ）

上午 10 時至晚上 11 時

2023 年 7 月 23 - 24 日（星期日至一）

上午 10 時至晚上 10 時

2023 年 7 月 25 日（星期二）

上午 9 時至下午 5 時

*展覽會關閉前 45 分鐘截止進場

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