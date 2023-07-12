【身體最誠實】李佳芯曾誤會卵巢腫瘤為肚腩仔　Ali手術後感悟：要照顧好身體

▲ 李佳芯在A2017發現生卵巢腫瘤。

由莫樹錦醫生聯同李佳芯（Ali）、何沛珈及梁超怡主持的健康資訊節目《身體最誠實》於今晚（7月12日）播映最後一集，今晚播出的最後一集主題是精神病。

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Ali曾生卵巢腫瘤

在「Ali Says」中，Ali重提2017年生卵巢腫瘤一事，她說：「有一晚收工返屋企瞓覺，瞓到半夜突然間腹部好痛，嗰種痛係扭住撕裂嗰種痛，我係從來都未試過咁，幾日之後去做身體檢查，醫生發現我個卵巢有個13cm乘7cm大嘅腫瘤。」

Ali指其實當時身體早已發生異樣，只是因自己工作太忙未有為意，她說：「嗰時之前我摸住肚時，都feel到凸起咗嘅，但因為工作忙，以為自己只係有小肚腩，就忽略咗冇留意。好彩個腫瘤係良性，醫生都即刻幫我排期做手術。」

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▲ 《身體最誠實》

Ali：要照顧好身體

Ali續指做完手術後頭一個星期連起床都有困難：「因為傷口有啲血水去未清，每次起身都要撳住啲嘢先起到床，所以我啲肌肉同筋骨都會痛。」

她坦言，經歷事件後深有體會：「原來曾經以為離自己好遠嘅事，霎眼間就會出現，所以我不斷提醒自己，要照顧好身體，咁先可以好好享受生活。」

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Ali：這種病很普遍

Ali曾在TOPick專訪中談到生腫瘤一事，她曾形容手術的感覺似剖腹產子，並稱：「起初以為微創很簡單，原來手術沒想像般簡單，一醒來時全身都骨痛，因為有空氣及血水進入了身體，以致全身酸痛。」也因此令未曾為人母的李Ali感到：「做媽媽好偉大！」

她並稱，為免令家人擔心，事前沒向他們交代做手術一事，直至完成手術後才告知親人。而且於開刀後一個星期便復工，並幸好這次不會影響她的生育及荷爾蒙。

另外，李佳芯的主診醫生曾向她指這事很普遍，所有她說：「這種病很普遍，需要好好正視，女生應該多愛錫自己。」

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