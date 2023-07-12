【難以安息】62歲富商泰國失蹤24歲妻報警　被揭遭分屍垃圾袋塞雪櫃

▲ 62歲富商泰國失蹤24歲妻報警，被揭遭分屍垃圾袋塞雪櫃。

德國籍房地產富翁自7月4日於泰國失蹤後，儘管其家人已懸紅300萬泰銖（67萬港元）尋人，豈料仍是未能如願。富翁其後證實已遭分屍殺害，而且肢體更被人用垃圾袋包裹塞入雪櫃中。據了解，尋獲肢體的地點，是死者一名德國朋友所租住的居所，目前已有3人以涉嫌謀殺被拘捕，另包括1名德國女子和1名泰國公民。

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根據外媒報道，現年62歲德國籍房地產大亨麥克（Hans Peter Mack）於本月4日原答應其24歲的泰籍妻子皮拉雅（Piraya Boonmak）將會於當日中午一同用午膳，但妻子一直等待至晚上10時仍未見丈夫蹤影，期間多次致電亦無人接聽，只收到對方電話傳來敷衍訊息指，晚點會回電話。由於丈夫一直沒有向自己傳訊息的習慣，察覺情況有異的妻子於是報警求助，並提出300萬泰銖（約67萬港元）的懸紅來尋人。

警方其後於本月9日早上，率先發現一輛屬於麥克的黑色私家車，當時車上的座椅、方向盤和儀表板上，都有明顯使用冷卻劑或漂白劑的痕跡，懷疑有人刻意銷毀相關證據。然後，警方再循街上的CCTV發現一段可疑影片，一輛車尾載放著冰櫃的黑色輕型貨車從一所住宅開來。結果，當警員到達有關住宅時，竟見到另一同款的冰櫃，而不幸的是，將雪櫃打開時，果然驚見麥克的屍體，但他的屍身已被肢解，而且被多袋黑色垃圾袋包裹。

警方調查後發現，這處住宅的承租人是麥克的兩名德國籍同事，附近居民表示，對方大約在這邊住了３個多月。當地媒體指出，這兩名同事和另一名德國人已經被警方帶回訊問，警方仍在調查行兇原因和經過，不排除有其他泰國人涉案。

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責任編輯：羅嘉欣