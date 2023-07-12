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【爭執惹禍】姊弟吵架怒丟書包剪刀直插頭部　9歲女童延醫一星期原因惹心酸

親子 12:01 2023/07/12

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姐弟吵架丟書包，剪刀直插女童頭部。（iStock相片）

姐弟吵架吵出禍！一名來自菲律賓的女童拉格與弟弟吵架，弟弟一怒之下丟書包，書包內的剪刀飛出直插拉格頭部。送院後因湊不出手術費，剪刀卡在拉格頭骨長達1星期，幸好遇熱心人捐款。

綜合外媒報導，9歲的拉格與5歲的弟弟吵架，弟弟怒氣衝衝，向拉格丟書包攻擊。不料，書包內的一把剪刀跌出，隨著書包一起撃中拉格頭部，剪刀的刀片插在拉格左方耳上頭骨位置。

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拉格當場放聲大哭，父親聞聲趕到，見狀嚇得愕然，立即送拉格到附近醫院。經醫生診斷後，雖然沒有生命危險，但需要進行手術才能把剪刀取出。手術費為3萬披索（約4,200港元），拉格家境貧窮，沒有能力負擔這筆錢，所以剪刀一直插在拉格頭部。

慶幸，事件曝光後，拉格在當地一群熱心人士捐贈下，順利完成手術，而且復原狀況良好。拉格父親衷心感激：

我很感激每個伸出援手的人，我很幸運，大家都捐錢，也替拉格祈禱。

主診醫生表示，拉格的腦部沒有因此出現損傷，傷口癒合之後很快就會康復，同時提醒市民注意危險物品的放置區域，以免造成憾事，

不是每個孩子都跟拉格一樣幸運。

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責任編輯︰王明芳

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