【極端天氣】岑智明斥工作暑熱警告彈出彈入　效果未如人意

▲ 天文台前台長岑智明。（資料圖片）

天文台前台長岑智明認為，5月中勞工處推出「工作暑熱警告」的原意是好，但效果未如人意，執行上相當繁複，警告信號多次「彈出彈入」，引起混亂。他又認為，工作暑熱警告與天文台的酷熱天氣警告並行，可能出現不協調情況。

他今日（12日）於報章撰文指出，學者中大醫學院助理院長陳英凝曾建議，將這兩套暑熱系統整合，但政府未有回應。他指原則上贊成陳英凝的建議，將酷熱天氣警告及工作暑熱警告兩套系統整合，強調資訊不是愈多愈好，簡單易明並具公信力的天氣警告，有助市民快速掌握危險情况和趨吉避凶，也方便政府各部門協調應變計劃。

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他指2014年時任天文台台長時，天文台與中大醫學院團隊研發「香港暑熱指數」，考慮到普羅大眾對暑熱的影響，這制度並非針對勞動人士，亦沒有評估戶外工作人士長時間工作的暑熱風險。

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責任編輯：吳卓峰