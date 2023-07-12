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【烏蠅入眼】10歲男童眼睛持續疼痛 　求醫驚揭烏蠅產卵夾出蠕動蛆蟲

醫生診症室 12:21 2023/07/12

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土耳其一名10歲男童因眼睛疼痛數日求醫，結果發現眼睛裡有蛆蟲蠕動。

土耳其塔特萬一名10歲男童，日前因眼睛持續疼痛數日求醫，結果醫生檢查後，居然發現其眼瞼下有蛆蟲，最後總共從他眼中夾出11隻仍在蠕動的活蛆。

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綜合外媒報道，男童因為眼睛持續數天感到不適，父母於是在當地時間上周三（7月5日）帶他到當地醫院Tatvan State Hospital求醫，結果醫生在男童的左眼瞼下方夾出8隻蛆蟲，隔天再進行檢查時又另外夾出了3隻，一共11隻蛆蟲。

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    應診的眼科醫生Halil İbrahim Ateşoğlu事後接受媒體採訪時表示，

    患者的眼睛出現紅腫、灼熱和刺痛的症狀，我們進行檢查時在他眼中發現有活蟲蠕動。

    男童的父母透露，2天前曾有蒼蠅飛到他的眼睛裡，因此醫生推測蒼蠅在裡面產卵，繼而導致他感染眼蠅蛆病（Ophthalmomyiasis）。醫生其後為男童處方抗生素滴劑，男童目前已康復出院。

    類似案例雖然不算十分常見，但其實亦非聞所未聞。根據美國國家醫學圖書館資料，眼蠅蛆病是一種臨床疾病，當不同蠅種的幼蟲進入或附著在人類眼球上時就會發生。這種病在一般情況下由攜帶幼蟲的成蠅飛入眼睛引起，但亦不排除透過受污染的手傳播。當幼蟲進入眼睛後，它們會用身體上的微型鉤子抓住眼睛，最常見於與農場動物密切接觸的農村地區，或居住在河流、或農場附近的人。

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    責任編輯：羅嘉欣

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