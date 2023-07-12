【烏蠅入眼】10歲男童眼睛持續疼痛 　求醫驚揭烏蠅產卵夾出蠕動蛆蟲

▲ 土耳其一名10歲男童因眼睛疼痛數日求醫，結果發現眼睛裡有蛆蟲蠕動。

土耳其塔特萬一名10歲男童，日前因眼睛持續疼痛數日求醫，結果醫生檢查後，居然發現其眼瞼下有蛆蟲，最後總共從他眼中夾出11隻仍在蠕動的活蛆。

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綜合外媒報道，男童因為眼睛持續數天感到不適，父母於是在當地時間上周三（7月5日）帶他到當地醫院Tatvan State Hospital求醫，結果醫生在男童的左眼瞼下方夾出8隻蛆蟲，隔天再進行檢查時又另外夾出了3隻，一共11隻蛆蟲。