【救命恩狗】常被愛犬摸胸意外發現硬塊　女主人求醫檢查揭患乳癌【附常見症狀】

▲ 常被愛犬摸胸意外發現硬塊，女主人求醫檢查揭患乳癌。

很多癌症的早期病徵不明顯，令不少患者掉以輕心。英國一名女子早前發現愛犬出現「奇怪行為」，經常抓撓她的左胸，並發出哭泣聲，起初她不以為意，後來摸到胸部有硬塊，求醫檢查竟確診乳癌，所幸接受治療後病況穩定，她直言愛犬是自己的「救命恩狗」。

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綜合外媒報道，現年36歲的克萊爾（Claire Churchill）於2019年收養了被遺棄在收容所門口的小狗Holly。不過，克萊爾將牠帶回家後，牠便對克萊爾的胸部「異常著迷」，例如總是把鼻子伸進她的上衣，直到2020年夏天Holly開始用爪子抓撓她的左胸，又會經常躺在她的左胸上發出啜泣聲。

克萊爾起初不太在意，以為只是有食物殘渣掉落在胸部，所以Holly才「不願離開」，但後來她摸到左側乳房有一個腫塊，心感不妙。但由於當時正值新冠疫情封鎖時期，克萊爾等到2020年10月才求醫檢查，當時腫塊的尺寸已相約於一個橙。

▲ 克萊爾和愛犬Holly。（網上圖片）

結果在同年11月，克萊爾被診斷患有乳癌，最大的腫瘤有7.8厘米，癌細胞亦擴散到淋巴，去年年底她接受了乳房切除手術，並進行化療電療。不過，由於克萊爾是BRCA基因攜帶者，因此需再接受手術切除乳房及子宮。

克萊爾表示，接受乳房切除手術後，Holly不再對她的胸部「感興趣」，又指若非牠的奇怪行為，自己不會去檢查乳房，形容愛犬是自己的「小天使」。令克萊爾驚訝的是，她向醫生分享了這段經歷後，對方表示有其他患者亦反映過被狗發現患癌。

乳癌初期多無病徵

乳癌初期大多無病徵，發病時無痛症或出血情況，不少女士即使發現乳房有硬物亦不加理會；當有症狀時，大多已發展到第3至4期。

根據衞生署資料顯示，乳癌常見症狀如下：

乳房出現硬塊

乳房的大小或形狀有所改變

乳房或乳頭皮膚出現異樣

乳頭附近出疹、內陷或有分泌物

乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

腋下有新增硬塊或皮膚變厚

臨床腫瘤科專科醫生李慧妍亦曾接受TOPick訪問，指出12個可能出現的乳房病變情形：

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她表示，乳癌病人如能在早期階段發現並接受治療，存活率甚高。然而常有病人因工作十分忙碌，未有留意身體變化。因此她提醒，如發現身體有異樣，觀察一、兩星期就要及早求醫，以免延誤病情。

乳癌風險因素

臨床腫瘤科專科醫生丘德芬曾指出，女性如帶有遺傳性BRCA基因突變，會增加患上乳癌風險，他提醒年屆40歲、有乳癌家族病史的女性應定期接受檢查，若知道自己帶有BRCA基因突變，應更加警惕。

他又補充，除了遺傳性因素，肥胖、高熱量飲食、服用過多女性荷爾蒙藥物，如避孕丸等，都有機會增加患乳癌的風險。

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責任編輯︰羅嘉欣