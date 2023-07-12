  • 33°C
香港時間 : 2023712日 (週三) 13:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【救命恩狗】常被愛犬摸胸意外發現硬塊　女主人求醫檢查揭患乳癌【附常見症狀】

健康 12:36 2023/07/12

分享：

分享：

熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

常被愛犬摸胸意外發現硬塊，女主人求醫檢查揭患乳癌。

很多癌症的早期病徵不明顯，令不少患者掉以輕心。英國一名女子早前發現愛犬出現「奇怪行為」，經常抓撓她的左胸，並發出哭泣聲，起初她不以為意，後來摸到胸部有硬塊，求醫檢查竟確診乳癌，所幸接受治療後病況穩定，她直言愛犬是自己的「救命恩狗」。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】魚生刺身卡路里大比拼　營養師教4招不增磅進食貼士

綜合外媒報道，現年36歲的克萊爾（Claire Churchill）於2019年收養了被遺棄在收容所門口的小狗Holly。不過，克萊爾將牠帶回家後，牠便對克萊爾的胸部「異常著迷」，例如總是把鼻子伸進她的上衣，直到2020年夏天Holly開始用爪子抓撓她的左胸，又會經常躺在她的左胸上發出啜泣聲。

克萊爾起初不太在意，以為只是有食物殘渣掉落在胸部，所以Holly才「不願離開」，但後來她摸到左側乳房有一個腫塊，心感不妙。但由於當時正值新冠疫情封鎖時期，克萊爾等到2020年10月才求醫檢查，當時腫塊的尺寸已相約於一個橙。

克萊爾和愛犬Holly。（網上圖片）

結果在同年11月，克萊爾被診斷患有乳癌，最大的腫瘤有7.8厘米，癌細胞亦擴散到淋巴，去年年底她接受了乳房切除手術，並進行化療電療。不過，由於克萊爾是BRCA基因攜帶者，因此需再接受手術切除乳房及子宮。

克萊爾表示，接受乳房切除手術後，Holly不再對她的胸部「感興趣」，又指若非牠的奇怪行為，自己不會去檢查乳房，形容愛犬是自己的「小天使」。令克萊爾驚訝的是，她向醫生分享了這段經歷後，對方表示有其他患者亦反映過被狗發現患癌。

乳癌初期多無病徵

乳癌初期大多無病徵，發病時無痛症或出血情況，不少女士即使發現乳房有硬物亦不加理會；當有症狀時，大多已發展到第3至4期。

根據衞生署資料顯示，乳癌常見症狀如下：

  • 乳房出現硬塊
  • 乳房的大小或形狀有所改變
  • 乳房或乳頭皮膚出現異樣
  • 乳頭附近出疹、內陷或有分泌物
  • 乳房或腋下出現持續的不適或疼痛
  • 腋下有新增硬塊或皮膚變厚

臨床腫瘤科專科醫生李慧妍亦曾接受TOPick訪問，指出12個可能出現的乳房病變情形：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

她表示，乳癌病人如能在早期階段發現並接受治療，存活率甚高。然而常有病人因工作十分忙碌，未有留意身體變化。因此她提醒，如發現身體有異樣，觀察一、兩星期就要及早求醫，以免延誤病情。

乳癌風險因素

臨床腫瘤科專科醫生丘德芬曾指出，女性如帶有遺傳性BRCA基因突變，會增加患上乳癌風險，他提醒年屆40歲、有乳癌家族病史的女性應定期接受檢查，若知道自己帶有BRCA基因突變，應更加警惕。

他又補充，除了遺傳性因素，肥胖、高熱量飲食、服用過多女性荷爾蒙藥物，如避孕丸等，都有機會增加患乳癌的風險。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰羅嘉欣

相關文章

【溫裕紅離世】溫裕紅疑癌病復發終年54歲　醫生揭乳癌復發3大關鍵
13:24 2023/05/24
【溫裕紅離世】溫裕紅疑癌病復發終年54歲　醫生揭乳癌復發3大關鍵
【癌症殺手】28歲女左胸摸到硬塊諱疾忌醫　拖10個月變乳癌第4期
11:28 2023/05/01
【癌症殺手】28歲女左胸摸到硬塊諱疾忌醫　拖10個月變乳癌第4期
【癌症殺手】女子先後患乳癌及大腸癌　平日最愛食3類食物
12:12 2023/02/27
【癌症殺手】女子先後患乳癌及大腸癌　平日最愛食3類食物

你可能感興趣

【溫裕紅離世】溫裕紅疑癌病復發終年54歲　醫生揭乳癌復發3大關鍵
13:24 2023/05/24
【溫裕紅離世】溫裕紅疑癌病復發終年54歲　醫生揭乳癌復發3大關鍵
【癌症殺手】28歲女左胸摸到硬塊諱疾忌醫　拖10個月變乳癌第4期
11:28 2023/05/01
【癌症殺手】28歲女左胸摸到硬塊諱疾忌醫　拖10個月變乳癌第4期
【癌症殺手】女子先後患乳癌及大腸癌　平日最愛食3類食物
12:12 2023/02/27
【癌症殺手】女子先後患乳癌及大腸癌　平日最愛食3類食物
健康問題 癌症 乳癌 手術 化療 電療 英國

最高瀏覽

【陪讀風波】早熟兒攬錫母鎖骨親嘴摸胸　小背心媽陪讀親密片惹爭議
19:07 2023/07/11
【陪讀風波】早熟兒攬錫母鎖骨親嘴摸胸　小背心媽陪讀親密片惹爭議
【張氏一家】雯雯刪IG帳號與張致恒和好　暗示第4度懷孕：再次負起呢個責任
12:00 2023/07/11
【張氏一家】雯雯刪IG帳號與張致恒和好　暗示第4度懷孕：再次負起呢個責任
【為父報仇】父娶內地女被騙婚霸公屋　港男賣私樓展復仇大計：娶繼母後加名
18:56 2023/07/11
【為父報仇】父娶內地女被騙婚霸公屋　港男賣私樓展復仇大計：娶繼母後加名