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【又打風？】天文台預測低壓區正逼近本港　下周二晚最近南面百公里掠過

社會 12:11 2023/07/12

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

天文台預測低壓區正逼近本港，下周二晚最近南面百公里掠過 （陳國峰攝）

天文台預料現時位於菲律賓的低壓區，可能在周末至下周初進入香港所在的南海東北部，並逐漸發展。該發展中的熱帶氣並將於下周二（18日）夜晚至周三（19日）凌晨最近本港，在本港以南約100公里掠過，隨後向澳門、湛江一帶移動。天文台預測下周一（17日）至周三天氣明顯轉差，下周三DSE中學文憑試放榜日，更持續驟雨及狂風雷暴。

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天文台指，隨著高空反氣旋在周末期間減弱，廣東沿岸驟雨逐漸增多，但天氣仍然酷熱。預料現時位於菲律賓以東海域的低壓區可能會在接近周末至下周初橫過呂宋一帶及進入南海東北部並逐漸發展，下周初至中期華南沿岸天氣不穩定，風勢較大。

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天文台的預測路徑圖顯示，低壓區將於下周二晚間靠近本港，周三凌晨最近本港，驟雨天氣將持續至下周五（21日）。

天文台預測受到低壓區系統前緣下沉乾燥空氣影響，本周餘下日子仍然酷熱，明日（12日）起一連三日市區最高34度，周六（15日）更高逹35度，下午沙田及將軍澳料升至36度，流浮山、打鼓嶺、大埔及西貢也會升至37度，上水更高達38度。

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記者：陳麗娜

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