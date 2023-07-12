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【慈父多敗兒】22歲女子遲到1小時捱罵 爸爸代出頭怒斥僱主︰她睡不好才遲到

親子 17:02 2023/07/12

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《愛回家》劇照。

俗語有云︰子不教父之過，父母縱容子女，最終只會令子女難以在競爭劇烈的社會上立足。最近就有一位「非常父親」，因為女兒上班慣性遲到1小時被男僱主責罵，事後父親竟代女出頭，致電男僱主並痛罵他，更振振有辭為愛女辯說︰「她是因為晚上睡不好，所以才遲到。」

根據新加坡傳媒報道，男僱主在Twitter以@alanrslee帳戶發文，指公司最近聘請了一位22歲年輕女子，但她上班經常遲到超過1小時。公司規定每天最遲要早上9時前抵達公司，但她每天幾乎都是早上10時至10時半才返到公司。

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眼見女員工的遲到習慣不改，他忍不住斥責了她一番。豈料女員工的父親因不滿女兒被責罵，在當天傍晚6時，竟直接打電話給男僱主痛罵他一頓，父親還在電話中聲稱︰「女兒是因為晚上睡不好，所以才遲到。」這個舉動直教男僱主傻眼。

男僱主在Twitter呻爆，被遲到女員工的父親致電大罵。

發文引起網民關注，大家都紛紛留言指這位父親太離譜，女兒已經是成年人了，在公司被僱主斥責，竟要父母代出頭。不少人狠批女員工父親，認為他不理女兒犯錯，還極力維護她兼打電話痛罵男僱主，只會寵壞女兒。有網民提議男僱主若女員工往後沒改善遲到習慣，就向她發出警告信或直接紀律處分，更甚的是解僱她，不要再斥責別人的「寶貝女兒」。

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