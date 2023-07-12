【張氏一家】雯雯透露第4胎快將出世　欠屋租書簿費冇錢交要眾籌？

張致恒（Steven）與太太區燕雯因多次鬧離婚，加上雯雯經常在網上狂罵老公，二人被堪稱「離婚KOL」。

昨日（7月11日）雯雯於社交網發千字文，除透露跟Steven「坐低傾過問題」外，更暗示自己懷第4胎，並表示將停用現有IG帳戶，她寫道：「最後一個post..一個總結…」

【張氏一家】雯雯刪IG帳號與張致恒和好 暗示第4度懷孕：再次負起呢個責任

最新影片推介：周奕瑋專訪

認懷有身孕 未解決金錢問題

言猶在耳，有人在網上討論區甫出有網民與雯雯的對話截圖，雯雯指仍未解決金錢問題，網民詢問她是否仍拖欠租金及懷有第4胎。

雯雯直認懷有身孕，更透露上個月有位網民幫她交租，但今個月還欠租金，加上兒子的書簿費：「我意思係今個月冇得交，再加上要還錢俾人，咁啱，而家又到左要交租嘅日期，同埋兩個嘅書簿費，我仲未俾到，學校問咗好多次係咪唔讀。」

▲ 雯雯搞唔掂要搵網民幫手。

望大家眾籌？

網民再追問雯雯還欠多少錢，更指出對方有沒有想過生第4胎，因會再分薄3個兒子的經濟，對此雯雯表示：「我知道嘅時候，已經四個月，同埋因為本身身體狀況，要同唔要都會大出血，同埋而家都已經差唔多出世。」

她續說：「租金13,000，兩個仔書房費雜費，所有嘢加埋4,000。」似乎雯雯望再有心人士能夠伸出援手，幫助她度過難關。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

做手術

早前雯雯透露稍後要做手術，她說：「的確好驚，好怕個風險，上天要帶我走，所以同自己講好向前行，好好珍惜同家人嘅時間，仲好過喺度發癲，日日喺度鬧都根本改變唔到好多嘢，亦都冇幫助。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R