【星二代】鄭中基12歲女名校小學畢業　愈大愈似爸爸愛唱歌跳舞有意入行

▲ 鄭中基12歲女兒聖士提反書院附屬小學畢業，可見長得愈大愈似爸爸。

51歲鄭中基（Ronald）與前有線娛樂主播余思敏育有一對子女，大女鄭梓喬（Emma）剛度過了12歲生日，細仔鄭梓仁（Evan）亦已經8歲大。兩夫妻希望子女的中英文程度良好，故為他們選擇了本地名校，日前Emma終於小學畢業，鄭中基和余思敏雙雙出席慶祝女兒的大日子。

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余思敏日前在社交平台分享女兒的小學畢業照及第一天上學照做對比，感言時光飛快，但形容女兒的樣子變化不大。Emma穿上畢業袍手持氣球花束微笑，步入青春期的她已脫去稚氣，充滿少女味。

余思敏在限時動態再分享一張一家三口合照，見到鄭中基都有出席Emma的畢業禮，Ronald與女兒貼頭合照好溫馨，亦可見Emma愈大愈似爸爸，尤其是長臉型和小眼睛與爸爸最相似。

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讀聖士提反學好中英文

Ronald一對子女就讀南區名校聖士提反書院附屬小學（下稱聖士提反），並熱心參與學校活動，最近Ronald在一個家長日活動上台獻唱首本名曲《無賴》，表現出一貫水準，其間更向家長遞咪一同合唱，氹得家長們非常開心。

▲ 鄭中基在家長日活動上台獻唱首本名曲《無賴》。（影片截圖）

鄭中基曾接受TOPick訪問大談子女的讀書生活，他表示子女原本就讀維多利亞教育機構轄下一所幼稚園，採用國際文憑（IB）課程，培養出講英文的習慣，但中文能力偏弱，因此升小選校放棄了國際學校，改為選讀私立名校聖士提反書院附屬小學，直屬中學為聖士提反書院。

他大讚位於赤柱的聖士提反校園環境幽美，似足《哈利波特》（Harry Potter）魔法學院的古老建築，還有大片草地對著大海，空氣又好。Ronald特別喜歡該校獨有的小六寄宿生活，讓小朋友學習獨立。

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他強調沒有期望子女要中文好叻，只要求他們聽說讀寫有一定能力，可用廣東話與長輩溝通。他坦言自小三起功課增加，大女感到吃力，尤其覺得中英文閱讀理解困難，因此Ronald會抽時間親自教女理解文章去作答。

讚女兒唱歌比自己好

身為唱家班的Ronald有親身教導仔女唱歌玩樂器，他讚揚子女都有音樂天分，細仔識吹色士風、彈結他和打鼓；女兒則擅長唱歌，甚至比他同齡時唱得更好。他表示女兒已渴望像爸爸一樣入行唱歌，兒子則想做科學家。Ronald表明不會反對，要尊重子女的意向，他惟一要求子女好好讀書至畢業，之後選定路向就要堅持。

如果女兒真的想入行，我會講解這一行的所有事，有問題可以問，長大後她自己會懂得選擇，不能強迫的。

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責任編輯︰林綺玲